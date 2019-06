TERCERA Tapia continuará como presidente del Villanovense con el objetivo de volver a Segunda B ESTRELLA DOMEQUE Miércoles, 12 junio 2019, 08:16

Con un aplauso unánime y tras algo más de una hora de explicaciones sobre la pasada temporada, los socios del Villanovense apoyaron la continuidad de José María Tapia como presidente del club en el regreso a Tercera División. «Si no me dais aprobación no voy a seguir en el club. Estoy aquí porque me gusta mi equipo, pero me cuesta disgustos, dinero y muchas insatisfacciones», señalaba Tapia poco antes de ese aplauso.

Después de valorar la temporada pasada con un «suspenso», la directiva afrontará su último año de mandato con el claro objetivo de intentar el regreso a la categoría de bronce en la próxima campaña. Para ello esperan mantener buena parte de la masa social de los últimos años y también contar con el apoyo de instituciones y empresas. «Solo así podremos hacer una plantilla competitiva», explicaba el presidente serón.

En ese sentido, ya avanza que se van a realizar cambios en el apartado deportivo, si bien la directiva apuesta por la continuidad de Francis Bordallo como director general. Aunque se aumentaría el número de responsables en esa parcela.

Durante la asamblea de socios, Tapia trató de abordar todos los «graves errores» cometidos, desde el ilusionante inicio de agosto hasta la debacle final del descenso. «A final de temporada hemos visto que la ilusión no había dado el fruto que esperábamos», lamentaba. Entre las pocas notas positivas: el pequeño superávit con el que empezarán a trabajar.