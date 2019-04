TERCERA El sueño de la promoción pasa por Navalmoral Rafa y Caramelo en acción. :: M. C. MACAMA Domingo, 7 abril 2019, 09:45

NAVALMORAL DE LA MATA. Partido de altura entre un equipo que quiere agarrarse con fuerza a las plazas de playoff y otro que quiere alcanzarlas. Siete puntos son la clave para ambos. El propósito del Moralo, tercero, es conseguir matemáticamente su clasificación en cuanto le sea posible con cuatro encuentros en casa y tres fuera, con 7 puntos de ventaja sobre el quinto clasificado. El del filial del Extremadura, en el sexto puesto, es intentar llegar al cuarto partiendo con una desventaja de 7 puntos y teniendo por delante cuatro salidas ante rivales que precisamente se juegan su plaza en el cuarteto de cabeza.

En el equipo de Navalmoral existe tranquilidad y confianza para tratar de lograr al objetivo. A pesar del bache de cinco jornadas consecutivas sin ganar entre febrero y marzo es en la actualidad el segundo mejor equipo de la segunda vuelta. «A lo largo de la temporada hemos sido tremendamente competitivos, afrontamos cada jornada con mucha ilusión por el reto del playoff. Ahora nos viene un partido que nos ilusiona y motiva ante un rival de alto nivel», declara Diego Merino. El técnico de los verdes alaba a un Extremadura B por ser «el equipo con más talento individual del grupo; en las próximas temporadas veremos a varios en superiores categorías. No conceder transiciones, las distancias y el balón parado ofensivo serán aspectos importantes en el partido». En cuanto a su plantilla desvía cualquier atención de mirar hacia arriba, al Cacereño que tiene a 3 puntos y podría disputarle el subcampeonato, admitiendo que el Mérida ha puesto la directa hacia el título. El Moralo en las últimas siete jornadas sólo pone el foco en disfrutar y en intentar ser cada día mejor para asegurarse la promoción de ascenso sin importar cuál. Para este choque no entrarán en la convocatoria, por distintas molestias producidas esta semana, ni Pinilla ni Lolo. No se esperan, no obstante, cambios en el once inicial tipo de Merino.