Satisfacción contenida y cautela en el Cacereño

El técnico, Adolfo Muñoz, confía en que la fortaleza de los suyos en el Príncipe Felipe pueda ser decisiva tras el empate a cero en Formentera

J. CEPEDA CÁCERES. Martes, 28 mayo 2019, 09:48

Una vez roto el hielo de la primera cita, el Cacereño espera poner la primera pica de los playoffs por el ascenso a Segunda B este próximo domingo ante el Formentera (Príncipe Felipe, 12.00 horas). Tras el empate a cero protagonizado el domingo en territorio balear, los ánimos en la expedición del equipo verde desplazada a la isla contenían al término del encuentro un marcado signo positivo, aunque en medio de un ejercicio de contención para no vender la piel del oso antes de cazarlo. Tanto jugadores como cuerpo técnico, aficionados y directivos respiraron con cierto alivio por el hecho de que no se cometiesen errores que pudiesen haber puesto en riesgo el pase a la siguiente ronda. «Nuestra idea era marcar porque un gol fuera de casa es muy importante, pero no es un mal resultado», reconocía el míster del conjunto verde, Adolfo Muñoz, al término del envite.

El técnico explicó en su análisis postpartido que los suyos lo pasaron mal en ciertas fases del encuentro, «aunque el equipo se reajustó, dio la cara y salió a buscar el gol», aseveró. Adolfo confía en que la fortaleza que habitualmente muestra el Cacereño como local pueda resultar decisiva para inclinar la igualada eliminatoria, pues los partidos lejos del coliseo verde han sido hasta el momento el principal talón de Aquiles durante los últimos meses de competición.

Aunque las reducidas dimensiones del terreno de juego no eran las más propicias para ver un encuentro de campanillas, lo cierto es que el Cacereño fue en Formentera de menos a más, toda vez logró adaptarse con el paso del tiempo. Solo la falta de clarividencia en los metros finales privó al decano del fútbol extremeño de haber podido encarrillar la eliminatoria, aunque también supo sufrir para frenar las embestidas del cuadro rojinegro.

Al margen de lo estrictamente deportivo, el Formentera brindó un trato exquisito tanto al equipo como a los aficionados que viajaron desde Cáceres, lo que dejó un buen sabor de boca generalizado. Un comportamiento ejemplar que también se trasladó al graderío del Municipal de San Francisco Javier, donde ambas hinchadas enarbolaron la bandera de la cordialidad antes, durante y después del encuentro.

Por su parte, el equipo no llegó hasta ayer a la capital cacereña. Los jugadores tendrán hoy jornada de descanso para reponerse del largo viaje y volverán mañana a la rutina de trabajo con el objetivo de preparar la importante cita del domingo. La buena noticia en el equipo verdiblanco será la reaparición de Rodri, quien podrá volver al once inicial tras haber cumplido su preceptivo partido de sanción. Un regreso de suma importancia, teniendo en cuenta que es una de las piezas que mejor rendimiento están dando. En la enfermería continuará Carbonell, a la espera de ver cómo evoluciona de la lesión que le impidió entrar en la última convocatoria.

Desde el Cacereño se espera que la afición, en gran parte durmiente a lo largo de la temporada regular, pueda despertar de su letargo para dar color al hormigón del Príncipe Felipe. Para ello la entidad ha iniciado ya la venta anticipada de entradas en la sede del club, situada en la calle García Plata de Osma. Ayer se despacharon 85 pases.