Santi Amaro hace autocrítica
El técnico del Mérida no acabó muy satisfecho con la predisposición de su equipo tras empatar el pasado domingo en Olivenza
Martes, 27 noviembre 2018

El Mérida se pudo sentar a comer el domingo como líder de Tercera. Y más importante aún: se pudo sentar metiéndole presión a sus rivales más directos, que jugaban todos por la tarde. Y sin embargo pinchó en Olivenza, lo que provocó el enfado de su técnico, Santi Amaro, que no vio al equipo de Plasencia, Cáceres o Coria, sino a otro de salidas lejanas en el tiempo.

«No perdimos meterle presión al líder. Lo que perdimos es lo de sumar de tres en tres. Eso es lo que tenemos que mirar. Hemos perdido puntos en un campo en el que estábamos avisados de lo que podía pasar. Al final, lo que tienes que hacer es bajar al terreno de juego. y si los futbolistas no bajan y regalamos minutos, como ha pasado, pues al final te cuesta», valoró tras el partido, aún en caliente, el técnico emeritense.

Tras la jornada, el Mérida acabó a cuatro puntos del líder Cacereño, solo uno por encima del tercero y a tres del quinto clasificado. Y acabó así por esto que dice Santi Amaro: «No empezamos bien el partido, no salimos con la intensidad necesaria, como hemos hecho en otros escenarios. Y aunque nos hemos puesto por delante, las sensaciones del equipo en la primera parte no eran muy positivas. Hemos concedido muchísimo, y por eso nos pusimos por detrás. Y aunque luego hacemos un buen segundo tiempo, el campo ya se pone complicado por la lluvia y el barro, aparece el otro fútbol (que también tienes que saber controlar) y al final no nos ha dado tiempo».

Competitividad

Y continúa el técnico emeritense con la autocrítica: «Ya sabemos que cuando vamos a ciertos campos los equipos suben el nivel de competitividad, la ilusión por ganar a los equipos de arriba es muy grande y si, encima, tienen buenos futbolistas como el Olivenza. pues se te hace más difícil. Y tenemos que ir con la humildad necesaria para correr y meter la pierna fuerte como si fueras el último clasificado».

La buena noticia fue, otra vez, el gran partido de Migue Montes, que celebró su primer gol desde que llegó, aparte de su influencia en el juego: «No obstante, me voy bastante cabreado porque lo importante era sumar los tres puntos». También habló tras el partido Javi Chino, que se perderá el duelo del domingo ante el Aceuchal por acumulación de amarillas: «Hemos bajado los brazos tras nuestro gol. No es por poner excusas, pero no hemos podido realizar nuestro juego por cómo estaba el campo y hemos tenido que jugar a partir de segundas jugadas».