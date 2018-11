TERCERA | CACEREÑO Saltan las alarmas verdes Instantánea del choque contra el Montijo, momento en que el Cacereño perdió su identidad. :: L. C. El Cacereño no pasó del empate a cero ante el Aceuchal y la preocupación se adueña del conjunto de Adolfo Muñoz MARÍA CORRAL CÁCERES. Martes, 13 noviembre 2018, 08:23

Dos puntos de nueve posibles es el balance general del que hasta la tarde del domingo había liderado en solitario el grupo XIV de Tercera. Todo ello en diez días fatídicos que han puesto la voz de alarma en un Cacereño irreconocible al del arranque liguero. Con juego poco vistoso y elaborado y buena parte de su artillería colapsando la enfermería del Príncipe Felipe, el decano del fútbol extremeño se ha visto relegado a compartir el trono con el Mérida después de no pasar del empate a cero contra el Aceuchal.

El Cacereño se adjudicó la primera plaza de la clasificación en la jornada cuatro tras vencer al Arroyo (0-2), desbancando así a un Coria que tropezó en Jerez (1-1). Precisamente, tras sucumbir en La Isla el Día de Todos los Santos, los verdes parecen no levantar cabeza. Y no solo en cuanto a resultados, sino también en lo que a sensaciones se refiere. Lejos quedan las goleadas de pretemporada o el 7-0 endosado al Llerenense en el debut.

Con más acierto unas veces, o tirando de galones y oficio otras, los de Adolfo Muñoz habían resuelto sin excesivos apuros sus duelos en el primer tramo de la competición. Las victorias por la mínima ante Jerez, Moralo o Azuaga no preocuparon en su día más allá del ligero nerviosismo que generaba no dar con la tecla para cerrar los partidos. Sin embargo, tras la visita del Montijo en Pinilla, el equipo no parece el mismo. No hay ni rastro del Cacereño arrollador del principio, de aquel que incluso antes de crear ninguna ocasión de peligro ya había marcado el primer 'gol' solo con su puesta en escena a base de intensidad y un ritmo pasado de revoluciones.

Ahora, dos meses y medio después de que la apisonadora verde no mostrase piedad ante un recién ascendido en el día del estreno, son sus rivales los que no dan atisbo de compasión. Ante el favorito se crecen y buscan ponerlo contra las cuerdas hasta el punto que lo hacen dudar sobre sí mismo. «Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, donde teníamos que estar muy listos en cuanto al campo. En la primera mitad salimos nerviosos, inseguros, no robábamos el esférico ni lográbamos dar tres pases seguidos, no hicimos daño a balón parado», fueron las palabras de Adolfo Muñoz minutos después de concluir el encuentro en Aceuchal. Pese a la charla técnica en el vestuario, los verdes apenas mostraron margen de mejora: «Intentamos estar tranquilos, tocar y llegar combinando, pero tampoco creamos ocasiones claras. No merecimos más que el empate».

En la búsqueda de un motivo que pueda justificar este traspiés que se ha alargado ya quizás en exceso para un aspirante a los playoffs, el técnico de Pueblonuevo del Guadiana sabe que las innumerables lesiones están limitando el despliegue futbolístico de su plantilla (Eloy Jiménez se sumó a la lista negra a última hora al sufrir molestias justo antes de saltar al terreno de juego). No obstante, la principal preocupación radica en la desconfianza e incluso «ansiedad» que sus pupilos muestran desde hace varias jornadas cuando tienen el balón.

Como posible antídoto, Adolfo Muñoz hizo hincapié en la necesidad de analizar a fondo la situación a lo largo de la semana para volver a «ser contundentes, crear ocasiones de gol y llevar el peso del partido» y recuperar así la senda de la victoria. De no lograrlo, sabe que el sabor de ese triunfo cada vez será más caro y que a medida que vaya transcurriendo el campeonato las dificultades que ofrecerán sus contrincantes serán mayores.

Con todas las esperanzas puestas en que la enfermería se vacíe cuanto antes y la inseguridad se transforme en confianza, el Cacereño tendrá la oportunidad de resarcirse ante el Racing Valverdeño este domingo (Príncipe Felipe, 12.00 horas).