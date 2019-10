Rulo rescata a un Moralo mermado Belencoso abrió el marcador al comienzo de la segunda mitad. :: miguel camacho Los de Navalmoral se reponen al tanto de Belencoso y a la expulsión de Chavalés logrando el empate a cuatro minutos para el final del choque MACAMA NAVALMORAL DE LA MATA. Lunes, 7 octubre 2019, 08:20

Empate con pocas o muchas conclusiones, según se analice el choque, entre los dos primeros clasificados después de las seis primeras jornadas. Moralo y Villanovense afrontaron el partido con mucho respeto y precauciones, siempre procuraron mantenerse muy vigilados, practicando un juego directo y rápido sobre el área contraria.

1 MORALO 1 VILLANOVENSE Moralo CP Diego García; Pedro Toro (Meda, min. 82), Xavi Carmona, Suso, Luis Lozano, Jojo, Sergio Alonso, Yoni (Rubén Rivera, min. 59), Chavalés, Aarón e Ibu (Rulo, min. 59). CF Villanovense Pawel; Mario, Javi Sánchez, Adri Escudero, Tapia, Pajuelo, Juampe (Mateo, min. 89), Dani Martínez (Viñuela, min. 74), Óscar Martín (De Nova, min. 74), Belencoso y David Barca. Goles 0-1: Belencoso, min. 46. 1-1: Rulo, min. 86. Árbitro Holcer Levato. Expulsó por doble cartulina amarilla al local Chavalés (min. 66). Además amonestó a su entrenador José Diego Pastelero y a los visitantes Tapia, Mario y David Barca. Incidencias Unos 1.100 espectadores en el Municipal de Navalmoral.

El equipo de Navalmoral se sacudió el ligero control del rival al comienzo y terminó la primera mitad con más sensación de peligro, aunque como el Villanovense, sin meter demasiado miedo en el cuerpo al contrincante. Tablas que se pueden considerar justas porque cada uno aprovechó su oportunidad. Y eso que al Villanovense se le puso muy bien el encuentro a los veintitrés segundos de la reanudación con el tanto que marcó, acentuado en el ecuador del periodo con la expulsión de Chavalés, pero no pudo ni aumentar ni conservar la cuenta hasta el final ya que los verdes lograron las tablas a balón parado.

El duelo comenzó con ritmo. Ibu fue el primero en avisar con un tiro que se perdió fuera por poco, encontrando respuesta en la otra portería con un centro mordido que se paseó por el área pequeña sin encontrar ni quien lo rematara ni lo despejara. Con mucha igualdad, y quizás con más presencia en ataque de los locales, se llegó a los últimos instantes, cuando el Villanovense desaprovechó una contra en superioridad por la izquierda conducida por Dani Martínez que acabó blocando Diego García.

Lo serones se adelantaban

El segundo periodo se abrió con el 0-1. Centro en largo sobre la frontal del área morala, dejada sobre Belencoso en la falta de entendimiento de la zaga local y el delantero toca sutilmente para batir al guardameta rival. El gol espoleó a los serones y dejó tocados a los arañuelos, aunque Ibu intentó despertar a los suyos con un cabezazo a las manos de Pawel. Eso sí, Juampe pudo incrementar la renta con un gran chut lejano ligeramente desviado. Después llegó la tan absurda como exagerada expulsión a Chavalés con dos amarillas en dos minutos que provocó al Moralo además impotencia. El Villanovense tiró de oficio, aunque no fue o no le permitieron ser ambicioso. Los de Navalmoral, por el contrario, con poco que perder y mucho que ganar, arriesgaron con defensa de tres y encontraron el premio a la salida de un córner. Rubén Rivera la puso en el primer palo para que Rulo cabeceara ajustado al palo y subiera el definitivo 1-1 al marcador. Restaban escasos tres minutos para el noventa, con un añadido de cuatro, y ya no hubo para más. Empate al conformismo.