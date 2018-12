Rulo dice adiós al Moralo

El Moralo CP anunció ayer que Rulo, su '9', disputará su último partido con el equipo, por motivos laborales, este domingo frente al Castuera. Una mejora en las condiciones laborales, en otro puesto de trabajo que realizará a turnos, le impide compaginarlo con su pasión y diversión, el fútbol. «Es una decisión personal difícil, pero no quiero perjudicar al club. Mi ficha la puede ocupar otro jugador que venga a reforzar a la plantilla y esté al cien por cien disponible», dice el delantero. Con casi 31 años, siente que lo primero es el trabajo en los tiempos que corren, asegurando que «de volver a jugar lo haría solo en el Moralo, pero creo que es una despedida definitiva, así me lo he tomado ya, como una retirada». Le gustaría jugar los 90 minutos o ser titular el domingo, pero sobre todo que el equipo gane. La guinda sería que él marcara. «Estoy muy agradecido a la afición, siempre he sentido su cariño; es una faena tener que dejarlo», concluye.