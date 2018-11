TERCERA El Romano no quiere relax Entrenamiento de este sábado del Mérida. :: @Merida_AD Tras la buena semana de puntos y sensaciones del Mérida, Santi Amaro y la grada esperan ver esta tarde ante el Montijo esa misma imagen del equipo M. G. Domingo, 11 noviembre 2018, 10:37

El Mérida regresa feliz a su casa: ha salido a dos puntos del líder Cacereño en su semana más complicada de la temporada y con las sensaciones muy reforzadas tras el aspecto del equipo tanto en Plasencia como en Cáceres. Reposada así esta realidad, pareciera que la relajación pueda estar a la vuelta de la esquina con la visita del Montijo. «Y no», avisa Santi Amaro, el técnico de los emeritenses. «Me preocupa que no nos tomemos este partido como nos venimos tomando los últimos. Hay que hacer lo que venimos haciendo últimamente y no dar síntomas de relajación».

Porque aunque el Montijo vive en puestos de descenso, tiene más plantilla y juego que resultados el equipo de Emilio Blanco. Llega al Romano a tres puntos de la salvación, con tres derrotas consecutivas y siendo el único equipo que ha cambiado hasta la fecha de entrenador, pero con tipos como Teo, Pozo, Escorial, Juanito Monroy, Francis, Lauri y Macarro en sus filas. «Es un partido trampa, porque el Montijo tiene buenos futbolistas y porque no está consiguiendo victorias en partidos en los que está haciendo méritos para conseguirlas. Es un equipo que compite bien», dice Santi Amaro del equipo de su pueblo.

Emilio Blanco, no obstante, no podrá contar para esta tarde con los exemeritenses Teo y Lauri, además de Matute, Jesús y Raúl Arrabal. Tampoco con Jabato, que se ha desvinculado del club esta última semana. Amaro, por su parte, sólo tiene la baja de Puyi: «Está ya en el último tramo de su recuperación. No queremos que nos pase como la otra vez y no entrará en la convocatoria, pero puede que reaparezca ya la semana que viene». Los demás están todos convocados.

«Es un partido trampa, porque el Montijo tiene buenos futbolistas y no está consiguiendo victorias en partidos en los que está haciendo méritos», señala Amaro

«Tras los tres partidos en una semana tenemos algunos jugadores con molestias. Pero el equipo está llegando bien físicamente a los tramos finales de los partidos». O sea que puede que haya algunos cambios en el 'once' respecto al equipo tipo que parece va a empezar a utilizar Amaro en los encuentros importantes, por eso de las rotaciones e involucrar a todo el plantel. Toca rotar a Montesinos y Chavalés en el lateral derecho, puede volver Héctor al izquierdo, tal vez Heo si no fuera por el terreno de juego a causa de las lluvias pudiera también volver al 'once'.

«Joaqui y Cristo ya se están complementando como lo hacían antes porque se conocen, Migue Montes va a más cada semana, Muneta va a ir a más también porque compite bien, Paco Puertas nos ha abierto una alternativa atrás y es mejor futbolista ahora que cuando llegó.», habla Santi Amaro del porqué de la mejoría de su equipo en las últimas semanas.