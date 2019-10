Reválida para el Cacereño frente al Olivenza Los verdes aún no han saboreado la victoria en casa. :: J. REY El equipo de Julio Cobos está obligado a conseguir la primera victoria casera de la temporada para consolidar su presunta mejoría J. CEPEDA CÁCERES. Domingo, 6 octubre 2019, 09:15

Un día para la reconciliación con la grada. Así espera el Cacereño que sea la jornada liguera de hoy, cuando los verdiblancos recibirán a las 12.00 horas en el Príncipe Felipe al Olivenza. Como si de una especie de reválida se tratase, el equipo de Julio Cobos está obligado a no decepcionar a una parroquia que aún no conoce el sabor de la victoria en el presente ejercicio, pues los verdiblancos no han sido capaces de vencer en su propio feudo en ninguno de los tres partidos disputados hasta la fecha.

En caso de victoria, sería la primera vez que el Cacereño enlace dos triunfos consecutivos. Algo que, según ha defendido siempre el preparador de los locales, podría servir para eliminar tensiones dentro de su propia plantilla. Si bien la victoria en Villanueva de la Serena ante el líder supuso para el vestuario todo un chute de moral, un nuevo tropiezo hoy frente al cuadro oliventino podría favorecer a la reaparición de fantasmas aún no olvidados. Y es que los 11 jugadores locales que salten al verde estarán ante un nuevo plebiscito popular tras el discreto arranque liguero protagonizado en el presente campeonato.

En el Cacereño, el cuerpo técnico no podrá alinear en principio a los lesionados Mario Ramón, Chechu y Javito. Tampoco podrá estar el capitán, Alberto Delgado, quien fue expulsado el pasado domingo en Villanueva de la Serena tras ver una doble cartulina amarilla. Está previsto que su lugar pueda ser ocupado por Rentero, quien es el recambio natural del jugador cántabro en el lateral izquierdo. Respecto a Mario Ramón, que aún no ha podido debutar en liga, su regreso al verde se espera ya a corto plazo, pues está en la recta final de su proceso de recuperación. La vuelta de Chechu, sin embargo, dependerá de la evolución del esguince sufrido ante el Diocesano hace un par de jornadas.

Por su parte, el Olivenza viaja hasta tierras cacereñas con la firme intención de no ser menos que Aceuchal, Trujillo y Diocesano, pues todos ellos lograron sacar tajada de un escenario que, a priori, debería haber sido coto privado para los intereses de un aspirante al título. El Olivenza llega a Cáceres con siete puntos, uno menos que el Cacereño. Lo hace, además, con el impulso que le confiere la última victoria liguera ante el Miajadas por un contundente tres a cero. El equipo de Juanpe Sánchez no tendrá que lamentar hoy ninguna ausencia por sanción.

Cabe destacar que está previsto que el Cacereño realice un homenaje al CF Femenino Cáceres, que el pasado viernes revalidó el título de la Copa Federación tras vencer en la final al Santa Teresa de Badajoz en la tanda de penaltis. Una muestra de la buena relación existente entre estos dos clubes capitalinos.