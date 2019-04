Reparto de puntos en el Manuel Ruiz OPTA Lunes, 8 abril 2019, 08:17

CASTUERA. Partido entre Castuera y Diocesano que terminó con un empate justo aunque el Castuera lo intentó más ante un buen equipo, bien plantado en el campo como fue el Diocesano. Comenzó presionado el conjunto local y en el minuto 1 llegó el primer disparo, obra de Mati que se marchó por encima del larguero. El Diocesano se sacudió la prisión y pudo marcar en el minuto 12 en una buena ocasión que sacó la defensa bajo palos. Diez minutos después pudo marcar Valentín y sacó Luis Guerra en una buena intervención.

1 CASTUERA 1 DIOCESANO Castuera Luis; Antonio, David Gallego, Lolo, Calatrava, Cartón (Gus, min. 75), Mati, Chema, Angelito (Adri, min. 85), Patri (Ismael, min. 85) y Juanlu. Diocesano Miguel; Manu, Iván, Sergio, Valentín, Juanlu, Adri (Tete, min. 65), Manolo, Bernal (Jaime, min. 58), Alcázar (Víctor, min. 73) y Turra. Goles 1-0: Juanlu, min. 22. 1-1: Sergio, min. 40. Árbitro Antonio Aparicio Álvarez. Mostró tarjeta amarilla a los locales Antonio, Lolo y Chema, y a los visitantes Manu y Manolo. Incidencias Manuel Ruiz, 500 espectadores. Se homenajeó a Adiser (Asociacion de Discapacitados de la Serena) con los dos equipos haciéndole un pasillo.

El Castuera lo intentaba y tras una falta lanzada por Calatrava, Juanlu de cabeza conseguía el 1-0. De la misma forma, en una falta desde la izquierda, Sergio de cabeza empataba en el minuto 40.

Tras la reanudación el Diocesano arrancó con más presión la segunda mitad. Una falta lanzada por Manolo la resolvió Luis con un paradón. El Castuera fue creciendo poco a poco y empezó a dominar de nuevo. Calatrava puso el centro y la defensa sacó bajo palos a córner. En la salida del mismo David Gallego solo en la línea de gol enviaba por encima del larguero.

El Diocesano salía a la contra para intentar sorprender y en el minuto 56 Manu probó suerte y Luis mandó a saque de esquina con una buena intervención.

Presión asfixiante local en el tramo final, un acoso constante que no se tradujo en gol pero sí ocasiones claras. En el minuto 85 se pidió un posible penalti por manos de un jugador visitante que el colegiado no señaló. El marcador no se movió y el encuentro terminó en tablas.