La reacción morala pasa por la visita a un Diocesano exigente MACAMA NAVALMORAL DE LA MATA. Domingo, 29 septiembre 2019, 11:48

El Diocesano vuelve a retar a un grande siete días después. Si en la anterior jornada arrancaba un más que meritorio punto en casa del vecino apenado Cacereño, ahora recibirá la visita de un Moralo que se ha estabilizado en la segunda plaza pero que en sus dos últimos compromisos ha cedido dos empates que le han alejado del liderato. El equipo colegial de Adolfo Senso quiere hacerse fuerte en casa prolongando su estado de gracia tras el empate en el Príncipe Felipe merced al buen trabajo que realizó gran parte del choque. En el conjunto de Navalmoral es una nueva oportunidad para reivindicarse.

Los cuatro puntos consecutivos que ha dejado de sumar ha frenado su progresión y no puede permitirse otro tropiezo si no quiere salir del cuarteto de cabeza, además de alejarse quizás más del líder Villanovense, a quien se enfrentará después en casa. «Independientemente del último resultado intentamos siempre dar normalidad a la semana de entrenamientos. Valoramos lo bueno para potenciarlo y lo malo para corregirlo», señala José Diego Pastelero, su técnico, que no quiere ver más allá de la jornada actual. Tampoco se muestra ni intranquilo ni alarmado por la falta de gol a pesar de la superioridad sobre los rivales: «no me preocupa; lo estaría realmente si el equipo no llegara y no generara ocasiones para marcar. Estamos tranquilos porque no es así, siempre creamos, y no es sólo fallo nuestro que no marquemos goles sino que también el contrario acierta». Para este duelo es probable que la nueva incorporación a la plantilla, el defensa Xavi Carmona, debute jugando de inicio. Esta semana fue anunciado su fichaje después de varios días entrenando ya con el equipo. Será la novedad más destacada de una convocatoria en la que podrá volver a aparecer Sergio Alonso a pesar de que se retiró lesionado los primeros minutos del último partido. «El Dioce es un equipo joven con descaro que tiene buen manejo del balón. Tenemos que estar bien defensivamente para contrarrestar sus virtudes», avisa Pastelero, que después del primer mes de competición consumido advierte que «aún nos falta coordinación para lo que queremos. El crecimiento debe ser constante para encontrar nuestra mejor versión», sentencia el míster de los moralos.