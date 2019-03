El Racing Valverdeño mide a un Plasencia diezmado

PLASENCIA. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Y la UP Plasencia ha recibido tantos balazos, y se ha sobrepuesto a ellos, que se le está poniendo cara de Increíble Hulk. Pero la diosa del infortunio ha redoblado esfuerzos para que la UPP no llegue con opciones de playoff a final de temporada. En Valverde de Leganés, tendrá la prueba definitiva para ganar por derecho propio la condición de espartano.

El resumen rápido es que el Plasencia solo dispondrá de trece jugadores (de ellos, dos porteros) para tratar de sumar una victoria obligada en el campo del Racing Valverdeño. La plantilla más corta de la Tercera División, esta semana, está diezmada por las bajas.

Vayamos por partes. Edet y Javi López guardarán descanso por acumulación de amonestaciones. A ellos se suman Alfonso Bernal, con molestias musculares, y Borja Encada, al que de momento no se le va a dar la baja federativa. El médico de la Territorial le ha aconsejado un tratamiento conservador para recuperarse de su lesión de menisco y no está descartado que pueda regresar a los campos antes de acabar la temporada.

Pero la baja más triste es la Fede Tobler, que ha tenido que regresar a Uruguay de urgencia por una aneurisma que ha sufrido su madre. Con este panorama, Luismi ha tenido que completar la convocatoria con un juvenil (Dani) y cuatro cadetes (Javi, Álvaro, Raúl y David). Más cadetes que juveniles porque los segundos tienen este domingo una final para mantener la categoría en la Liga Nacional.

Con estos mimbres, el once sale del tirón. Las novedades más importantes serán la ubicación de David Durántez en el eje de la defensa y la titularidad de Pablo Bueno para hacer dupla en la medular con Pedro Gilarte.

«Estoy seguro de que, aunque estemos pocos, vamos a competir hasta el final. Intentaremos imponer un fuerte ritmo desde el principio, apretar y ser intensos hasta el límite de nuestras fuerzas», decía el técnico unionista Luismi.

Por parte del Racing Valverdeño, que se escapa de los puestos de descenso por solo dos puntos, no podrán ser de la partida Ismael y Jona por sanción. «El Plasencia es un rival duro y fuerte que vendrá a intentar ganar. Lo afrontaremos con toda la ilusión, con muchas ganas y con el objetivo de competir el partido. Va a ser un encuentro duro y difícil ya que es un equipo físicamente poderoso, directo, muy vertical y que tiene mucha velocidad arriba. Intentaremos jugar nuestras bazas y armas, contrarrestar su juego e intentar hacer daño en faceta ofensiva. Tenemos que sacar los puntos necesarios para la salvación desde cualquier partido así que tenemos que ir con ilusión, con nuestra gente, para hacer un partido serio y competir», decía el técnico local Cidoncha.

Sobre la última goleada encajada en Valdivia, Cidoncha decía que «el equipo se ha recompuesto bien, con una gran semana de trabajo. Desde que llegué se está trabajando mucho el aspecto anímico y los encuentros, para lo bueno o lo malo, tienen que durar 24 horas y desde el día siguiente hay que pensar en el siguiente encuentro. Intentaremos corregir los errores, y poco más. Cuando un equipo es superior nada más queda aceptar y tener nuestra mente en el partido del Plasencia».