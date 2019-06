TERCERA La UPP quedará en manos de la junta gestora Una imagen de la última Asamblea Ordinaria de abril. :: UPP La Plataforma SOS aún no ha renunciado a la presidencia, pero todo parece indicar que sus exigencias no serán atendidas JUAN CARLOS RAMOS Domingo, 30 junio 2019, 11:31

PLASENCIA. El culebrón del proceso electoral de la UP Plasencia parece llegar a su fin. Y da la sensación de que la solución a las intrincadas elecciones reside en que sea la junta gestora la que lleve las riendas del club durante el próximo año, para al menos afrontar este periodo de crisis a la espera de la convocatoria de un nuevo proceso electoral en 2020.

La Plataforma SOS aún no ha renunciado su derecho a hacerse cargo de la presidencia de la UPP como único candidato en concurrir al proceso electoral, pero el que más y el que menos sabe que sus demandas para dar un paso al frente no serán atendidas. O al menos, que no recibirán respuesta positiva ni negativa. Y el plazo para contestar concluye el martes a las 20:00 horas, fecha en la que la candidatura de David Llorente se apartará definitivamente del proceso.

Esos requisitos se hicieron públicos el pasado viernes en un comunicado tras una reunión previa con la junta directiva saliente: solicitar a la última junta directiva la exposición de las deudas del club a través de documentos vinculantes legalmente, con el visto bueno de un mediador financiero (con los contratos de préstamo en el caso del dinero depositado por los directivos y la correspondiente elevación a un organismo público); y la firma de un documento de exención de responsabilidad para la nueva junta directiva en caso de la aparición de partidas no reconocidas en los márgenes de los más de 153.000 de deuda reconocida.

La junta gestora, encarnada por la última directiva, ha lanzado un mensaje de tranquilidad

Son condiciones que no han recibido respuesta positiva ni negativa, por lo que se presume que, el martes a las 20:00 horas, la Plataforma SOS trasladará su carta de renuncia y la Junta Gestora será oficialmente la responsable de la UPP.

La Junta Gestora ya lanzó este sábado un mensaje de tranquilidad a través de las redes sociales. «Ante los últimos acontecimientos, queremos llamar a la calma a todos los aficionados de la UPP y enviar un mensaje de tranquilidad», decía el comunicado.

«Desde la actual Comisión Gestora seguimos trabajando y estamos en disposición de asegurar, como lo hemos manifestado siempre, que la UPP no va a desaparecer. Lo hicimos una vez y nos encontramos con fuerzas suficientes para volver a hacerlo», insiste.

La Junta Gestora, que está encarnada casi en su totalidad por la anterior junta directiva, pide paciencia a sus aficionados. «Estamos trabajando en una hora de ruta y con la mayor celeridad haremos pública en Asamblea General Extraordinaria». En ese escenario, con fecha aún no concretada, la Junta Gestora aclarará punto por punto los pormenores de este proceso electoral. «Gracias por la comprensión, estad seguros de que para nosotros, por encima de todo, siempre estarán nuestros colores, nuestro escudo y nuestra afición», concluye la nota.