Un punto que no sirve para acercarse al playoff Extremadura B y Plasencia no aprovechan la oportunidad para engancharse al grupo de cabeza ALEJANDRO VILLALOBOS ALMENDRALEJO. Lunes, 26 noviembre 2018, 07:59

Hay empates que además de puntos reparten justicia. Es el caso de las tablas que ayer sellaron el Extremadura B y la Unión Polideportiva Plasencia en su litigio por no abandonar el tren de la promoción de ascenso. El míster local lo tuvo claro y le puso el mono de faena a Louis Yamagouchi para salvaguardar una cueva herida en las dos últimas jornadas, y salió a pedir de boca.

0 EXTREMADURA B 0 UP PLASENCIA Extremadura B Louis; Viñuela, Alberto Izquierdo, Adri, Manu Moya, Liam, Samu Manchón, Javi Casero (Matheus, min.67), Tiago (Arcas, min. 51), Javi Pérez y Álvaro Romero (Sabit, min. 75). UP Plasencia Sergio Moya; Belli, Flórez, Fede, Edet, Pedro Gilarte, Tano, Arroyo, Kofi (Kevin, min. 51), Javier López (Borja, min. 70) y Aarón. Árbitro Paredes Carrasco. Por el Extremadura B mostró amarillas a Moya (min. 38), Álvaro Romero (min. 64) y Adri (min. 73). Por la UP Plasencia a Belli (min. 20). Incidencias Campo Ito, ante 250 espectadores.

La puesta en escena en un día gris y gélido, que acompañó en el césped a los protagonistas, dibujó la primera mancha de tono visitante en un testarazo elevado de Edet en el minuto 2. Ambos cuadros se mostraron mucho respeto y, lo de asumir riesgos, lo justo. Tiros lejanos como uno de Viñuela resuelto con acierto por Sergio. Aarón peinó de forma cándida para poner a prueba a Louis en el minuto 19.

El encuentro avanzaba con más nubarrones que luces y sin chispa ni ocasiones dignas de ser narradas. El filial del Extremadura cogió mayor velocidad en el ocaso de la primera manga y lo intentó con un tiro de Manchón tras un baile de Tano en la entrega y un remate de Casero que selló el camino de las duchas. Ambos cuadros volvieron al escenario y el sismógrafo del choque pocas oscilaciones registró. Por llenar líneas, un intento de remate en vano de Fede en el minuto 49 fue lo mejor hasta un potente disparo de Gilarte desde la frontal que exigió a Louis diez minutos después.

A falta de brillo y remates sobre los arcos rivales, la matinal se animó con algunas trifulcas y alguna caída como la de Álvaro Romero que, a falta de VAR, no tuvo jugo. La UPP tenía el pulso equilibrado y probó fortuna en un tiro de Gilarte y Flórez perdonó tras morder Kevin. El concurso de Sabit no mejoró en demasía la ofrenda de los de Angelito y tras un remate alto de Matheus, Kevin tuvo en sus botas desnivelar la balanza pero su vaselina no superó a Louis y dejó inalterable el guarismo final.