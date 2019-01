Un gol en propia puerta da tres puntos valiosos al Moralo Caramelo es perseguido por dos jugadores oliventinos. :: M. C. El equipo de Diego Merino se afianza en la tercera plaza y recorta distancias al segundo con su quinta victoria seguida MACAMA NAVALMORAL DE LA MATA. Lunes, 14 enero 2019, 08:14

Un solitario tanto marcado por Capa en su propia portería le sirvió al Moralo para conseguir su quinta victoria consecutiva que le afianza en el tercer puesto.

1 MORALO 0 OLIVENZA Moralo CP Miguel Pérez; Yoni, Julio Rodao, Suso, Iván Sánchez, Del Castillo, Sergio Gómez, Sergio Alonso (Álex González, min. 76), Rubén Rivera (Rulo, min. 93), Caramelo y Valentín. Olivenza FC Ciga; Alberto Bodión (Borja Romero, min. 64), Capa, Javi Mañas (Fau, min. 81), Borja Sánchez, Aton, Emilio Tienza, Juampe, Troiteiro, Sergio Jaén (Álex Alvero, min. 28) y Silva. Gol 1-0: Capa, en propia puerta, min. 25. Árbitro Miranda Bolaños. Expulsó por doble tarjeta amarilla al visitante Troiteiro (69). Además amonestó a los locales Yoni, Julio Rodao y Suso; y a los visitantes Aton, Emilio Tienza, Silva y Borja Romero. Incidencias Unos 600 espectadores en el Municipal de Navalmoral.

El encuentro fue muy parecido a los últimos vividos en el Municipal. El equipo de Navalmoral no fue capaz de rematar al rival y lo pasó mal para llevarse los puntos. El Olivenza se quedó con un jugador menos por la absurda expulsión de Troiteiro a falta de veinte minutos pero no le perdió la cara al choque y no dejó de intentar la machada con juego directo. El Moralo gozó de numerosas y claras llegadas para sentenciar en ese tramo final pero no estuvo acertado para acabar con la incertidumbre.

El encuentro arrancó con los verdes verticales en busca de adelantarse pero sin encontrar resquicios en el muro visitante. Los oliventinos esperaron atrás en busca de alguna acción del incansable Silva, demasiado solo en ataque para comprometer. Así las cosas, la decoración cambió con una jugada por la derecha que culminó Valentín con un centro cerrado que Capa en su intención de despejar clavó el balón en el fondo de las redes.

Con el marcador a favor los de Diego Merino siguieron dominando pero sin generar ocasiones de gol, a excepción de una volea desde la frontal del área de Caramelo que se marchó fuera por poco.

Tras el descanso el Moralo fue quien tuvo la primera oportunidad de marcar en los pies de Rubén Rivera, aunque Ciga la desbarató. Al rato Juampe pudo empatar tocando ante la salida de Miguel López, pero molestado por un defensor tiró desviado por muy poco.

Ya con la expulsión de Troiteiro los de Navalmoral desperdiciaron claras ocasiones para finiquitar el envite y terminaron sufriendo hasta el final.

El Moralo amplía su ventaja con la cuarta plaza tras el tropiezo del Coria y recorta distancias con el Mérida, al que ya tiene a un punto.