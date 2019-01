TERCERA Primero ganar y luego debutar Kevin celebra un gol con la UPP ante el Valdelacalzada. :: palma La afición del Mérida, que está obligado a ganar esta tarde al colista Valdelacalzada, espera con ganas los estrenos de Kevin y Dani Espinar M. G. MÉRIDA. Domingo, 20 enero 2019, 11:13

Como la victoria se le antoja obligada al Mérida, la visita del colista Valdelacalzada al Romano guarda el interés por ver a las últimas incorporaciones emeritenses, que seguramente tendrán sus minutos en la segunda parte. Ver lo que le puede aportar Kevin en la finalización a un equipo cada vez más compacto y ver lo que le puede aportar Dani Espinar en la elaboración a un equipo que cada vez tiene las cosas más claras con balón.

«Kevin es muy parecido a Migue Montes», lo radiografía Santi Amaro, el técnico del Mérida. «Pero pueden ser complementarios. Kevin es más de jugar entre los centrales y Migue puede hacer la mediapunta. Me gustaría verlos juntos». El segundo máximo goleador de la Tercera viene de competir con el Plasencia, o sea que no será por físico. En idéntica situación está el mediocampista Dani Espinar, que jugó el pasado fin de semana con el Alhaurino. «Dani tiene mucha calidad, mucho fútbol, mucho criterio con balón. Nos va a dar más con balón que sin balón. Puede hacer lo que hace Santi Villa o Muneta y jugar en muchas posiciones del centro del campo».

Ambos han entrado en una convocatoria de la que se han caído el sancionado Curro, el lateral Montesinos por asuntos personales y Javi Martín, que ha pedido salir al club en busca de minutos en otro equipo. De ahí que no esté en la convocatoria, para evitar riesgos. «Este año le está costando más porque nuestros rivales se repliegan mucho. Yo considero que lo mejor para él es que se quede. Y quiero que se quede. Pero no le voy a poner ninguna traba si quiere salir y encuentra equipo», sostiene Amaro, que de momento se conforma con los dos delanteros con los que cuenta ahora. Se mirará en lo que queda de mercado delanteros que puedan caer a banda pero no es una prioridad en la agenda de Rubén Andrés.

Tras el empate en Almendralejo el domingo pasado, el Mérida afrontará el partido ante el colista a tres o a seis puntos del líder Cacereño, según lo que haga el equipo verde por la mañana ante el Jerez en el Príncipe Felipe. «Hay que ganar si o sí», subraya Amaro, a un rival que está a nueve puntos de la salvación y acumula ocho jornadas sin ganar. Aunque viene de empatarle al Coria la última semana. «Es que hay un Valdelacalzada antes de Navidades y otro a la vuelta de vacaciones. Han hecho un mejor equipo y estoy seguro de que van a robar puntos. Tiene la salvación muy lejos pero la van a pelear hasta el final seguro».

El técnico Juanjo Cidoncha, que esta semana ha fichado al defensa Luis Trasmonte procedente del Villafranca y ha dado la baja a David Moraga, contará para este partido con la baja del sancionado Nene.