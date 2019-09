Primer duelo de aspirantes José Ángel podría volver hoy al once inicial. :: e. domeque El filial del Extremadura y el Villanovense dan hoy inicio a las batallas entre los candidatos a terminar entre los cuatro primeros ESTRELLA DOMEQUE Domingo, 8 septiembre 2019, 09:34

Villanueva de la Serena. «Dos rivales llamados a estar arriba porque tienen argumentos para estarlo». Con esa frase resume Pepe Masegosa el duelo que enfrentará a su equipo, el Villanovense, con el Extremadura B. Los dos equipos han empezado como se esperaba con pleno de victorias en los dos primeros partidos. Pero en esta tercera jornada llega el primer encuentro de 'su' liga. «Es una expresión que no me gusta mucho, pero sí me parece un equipo muy de nuestra liga», explica el técnico serón. «Es un equipo muy seguro en el centro del campo y en defensa, tiene velocidad y jugadores jóvenes con ambición. Y un equipo con gasolina, porque la media de edad y el entrenamiento se lo permite», prosigue.

Con todos estos condicionantes, Masegosa espera un partido de muchas transiciones y con ritmo, cree que será además bonito de cara al espectador. «A nosotros no nos va a servir para cuantificar y evaluar dónde estamos cada uno porque es la tercera jornada y queda un mundo, pero sí para medir si el trabajo de pretemporada», indica. En ese sentido, cree que habrá que esperar al menos hasta la jornada 10 para hacer una valoración real de las aspiraciones de cada uno. Para traerse los tres puntos de la Ciudad Deportiva de Almendralejo, pide a sus jugadores «estar siempre organizados para ir a por el partido, pero de forma sensata y coherente».

Para el técnico local, Juan Marrero, el cartel de favorito está en el equipo rival, «que tiene que quedar campeón y ascender por la apuesta que ha hecho. Es el máximo favorito, pero nosotros tenemos que dar una respuesta ante esta situación». Con seis puntos en el casillero, ambos equipos tienen un calendario similar, por lo que ven ya en el horizonte a rivales que estarían también en esa liga de la parte alta de la tabla como Cacereño, Azuaga, Moralo o Coria. Sin embargo, las miradas están puestas en el partido de hoy.

De momento, Masegosa no ha repetido once en las dos primeras jornadas, rotaciones que han dado resultado y que podrían repetirse esta mañana. Llega con la única baja del lesionado Iván de Nova. Por su parte, Juan Marrero no podrá contar con los lesionados Kike Carrasco y Enmanuel, pero sí con Manu Cordero y el guardameta Josemi, a prueba en los últimos días.