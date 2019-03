TERCERA La presión es toda para el Mérida Javi Chino, Cristo y el resto de emeritenses celebran un gol en el partido de la primera vuelta en el Romano. :: hoy Quiere llegar al duelo con el Cacereño, como mínimo, con la misma ventaja que ahora, por lo que necesita ganar hoy a un rival que nada en zona de nadie M. G. Sábado, 23 marzo 2019, 10:43

De las cuatro salidas que le quedan por completar al Mérida en este tramo final de temporada, la de esta tarde podría ser la más complicada de todas. Podría. Porque el Azuaga compite sin presión desde hace ya meses y cuenta, encima, con futbolistas para haber estado más cerca del cuarto puesto que del descenso. «Sobre todo con los fichajes de Luisito y de Ilyès. Tienen mejores futbolistas que números. Que jueguen sin presión, para mí, los hace más peligrosos todavía. Lo importante es que nosotros salgamos intensos desde el principio y no les dejemos ver que tienen posibilidades en el partido. Yo espero que ellos no se encierren y vayan a por el partido», pide Santi Amaro.

No obstante, este Mérida hace ya tiempo que no para de crecer. Cada jornada avanza un pasito más. Cada vez más competitivo, más sobrio, más venenoso. Tres de sus jugadores continúan entre los seis máximos goleadores del campeonato. Aunque uno de ellos, Kevin, volverá a ser baja esta semana. Esta vez por molestias en la rodilla. «Se levantó ayer con inflamación. Estamos pendientes de las pruebas médicas del lunes. No creo que sea grave. No tiene por qué tener nada que ver con su antigua lesión», informa el técnico.

El otro futbolista que se cae de la convocatoria vuelve a ser el lateral izquierdo Salvi, que continúa sin recuperarse del todo de sus molestias en el abductor y ya van cuatro jornadas sin aparecer en una lista. «Ha entrenado ya con la plantilla estos últimos días, pero todavía no está para competir al 100%». La otra novedad en la convocatoria vuelve a ser la inclusión del meta cadete Dani Parejo en lugar del internacional montenegrino Krsto, que continúa este fin de semana con su selección sub-21.

Por su parte, el técnico rojiblanco, Antonio Jesús Cobos, recupera al sancionado Kiko, que no pudo estar hace seis días en Coria, e Ilyès. Se caen de la lista Ruby, sancionado, y los lesionados Álvaro Valencia, Agus y Chepe. Por lo que Cobos podría apostar por Sofi, Ruby, Nono e Isaac en defensa y Neftalí, Kiko y Pelu en la medular, dejando como hombres más adelantados a Copito, Luisito y Enrique.

Se espera una de las mejores entradas de la temporada en el Municipal de Azuaga, aparte de porque la afición local ha adquirido más de un centenar de entradas (más el medio millar de abonados) porque la visitante va a volver a responder en un desplazamiento de su equipo.