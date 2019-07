TERCERA La UPP presenta a los nuevos jefes y asegura que pagará a la AFE La nueva UPP con Cidoncha, Bernal, Quijada, Simón y Gimeno. / PALMA José Antonio Quijada dirigirá a la Junta Gestora, Daniel Simón al equipo y Felipe Gimeno la comunicación del nuevo grupo JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Jueves, 25 julio 2019, 08:46

La nueva UP Plasencia empieza a ver la luz. Tras un mes de incertidumbre y de falta de noticias derivados del fallido proceso electoral, la Junta Gestora salió a la escena pública este miércoles para poner nombre a las personas que van a tratar de llevar a buen puerto a la nave unionista.

Los máximos responsables directivos son José Antonio Quijada y Alfonso Bernal, presidente y vicepresidente de la Junta Gestora. Detrás de ellos, caras nuevas que trae el conglomerado de patrocinios de Madrid. Son los casos del entrenador Daniel Simón Segura, el director deportivo Javi Cidoncha y Felipe Gimeno, director de comunicación y avanzadilla del grupo inversor.

En el acto público no se dijo más que lo que ya se sabía, ya que los anteriores nombres habían saltado a la esfera de las redes sociales. Incluso, no se dio más oficialidad que a los dos fichajes ya anunciados (Nuno Damas y Adri Chaves) y se confirmó que la pretemporada arranca este jueves con un grupo de no más de siete futbolistas. Si bien, «tres cuartos de la plantilla está cerrada», aseguró Felipe Gimeno.

La gran noticia del acto público fue la confirmación de que la UP Plasencia pagará a AFE la próxima semana las cantidades pendientes por las denuncias de los jugadores de la pasada temporada. «Os puedo garantizar que el día 3 o 4 el Plasencia está disputando el partido ante el Moralo (Copa Federación) y a un nivel competitivo», dijo Javi Cidoncha.

Daniel Simón, entrenador formado en la Federación Madrileña, aseguró que tratará de hacer un equipo que «juegue bien al fútbol», pero por los ajustes del presupuesto, reconoce que «será joven, pero intentaremos que esté compensada».