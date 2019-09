Un posible punto de inflexión Rubén Palero y Ángel Pajuelo, junto a los árbitros, en el partido disputado en 2011. :: e. domeque El Villanovense, líder del grupo, tratará de evitar la reacción de un Cacereño que buscará en Villanueva un cambio de rumbo E. DOMEQUE Y J. CEPEDA VILLANUEVA y CÁCERES. Domingo, 29 septiembre 2019, 11:33

Más de cuatro años y muchas historias han pasado desde la última vez que se vieron las caras Villanovense y Cacereño. Fue el 1 de marzo de 2011, en el entonces Romero Cuerda. Ambos equipos eran de bronce y el único gol del partido lo marcaría Jair para dar el triunfo a los serones. Del lado cacereño, nombres como Carlos Valverde, Elías Molina o Elías Pérez. En el Villanovense, que acabaría peleando por el ascenso con Julio Cobos en el banquillo, jugadores hoy en Segunda División como Salvi, Owona o Álvaro Ratón.

Eran otros tiempos y, aunque por distintos caminos, ambos se vuelven a encontrar esta tarde con el objetivo común de regresar a Segunda B. Tanto Julio Cobos como su sustituto en el Villanvense, Pepe Masegosa, coinciden en un término: punto de inflexión. Es lo que busca el Cacereño y es lo que quieren evitar los serones. «Ellos querrán tirar hacia arriba y tenemos que intentar por todos los medios que no sea aquí», advierte Masegosa, que espera un partido con intensidad.

El técnico sevillano insiste en que hay tres puntos en juego, pero no esconde que una victoria les haría tener un margen de trece puntos con su principal enemigo: «Es un dato objetivo y matemático, pero es una contradicción con el mensaje que normalmente doy que es que vamos partido a partido». No se fía de ese colchón de puntos y destaca del Cacereño su «buena plantilla y que está muy bien entrenado por Julio Cobos, al que considero muy buen entrenador». De hecho, apunta al 15 de mayo y cree que en esa fecha su rival de esta tarde estará en la parte noble de la tabla.

Esta semana, en la que no podrá contar con Mario ni Clausí, Masegosa ha insistido a sus jugadores en controlar la parte emocional que puede venir aparejada a este duelo, tanto sobre el césped como desde la grada. Asegura que es «un partido que hay que jugar con las piernas llenas de gasolina, el corazón caliente, pero la cabeza fría». Enfrente estará hoy un Cacereño que necesita reivindicarse en casa del líder con el objetivo de cambiar la aciaga dinámica en cuanto a juego y resultados. Así al menos lo entiende el entrenador, un Julio Cobos que regresa a la que fue su casa con el deseo de que el encuentro ante los serones «sea un punto de inflexión» para que el equipo pueda ir escalando posiciones en la tabla hasta un lugar más acorde a su potencial.

El preparador del equipo visitante asegura que durante la semana de trabajo se ha incidido en aspectos a mejorar: «Hemos tratado de limar errores que nos impiden ganar los partidos». Del mismo modo, espera que sus jugadores ofrezcan su mejor versión y dejen las dudas en el vestuario: «Cuando los resultados no llegan, el futbolista empieza a dudar, pero contra el Villanovense tenemos una buena oportunidad y hay que aprovecharla».

Cobos reconoce que el Cacereño puede haber pecado de exceso de confianza en este primer tramo liguero, al mismo tiempo que piensa que este hecho ha llevado a que algunos de sus futbolistas hayan evidenciado un miedo a fallar en varios partidos. La falta de gol es otra de las preocupaciones del técnico natural de Valdehornillos, quien manda un mensaje a navegantes: «En mi equipo no hay ningún futbolista imprescindible». Hasta el momento, Julio Cobos no ha logrado dar con un once ideal, con una sola victoria en cinco jornadas.

El entrenador visitante, que aún no podrá contar con el central Mario Ramón por lesión, es consciente de que, nombre por nombre, las plantillas de Villanovense y Cacereño «son superiores a las de la mayoría de los equipos de la categoría» y aboga por rebajar una distancia en la tabla entre ambos que considera alejada de los preceptos teóricos de la cuestión: «Debemos estar mucho más cerca».

El Cacereño no estará solo esta tarde en Villanueva. Aunque no se prevé un desplazamiento masivo, el decano del fútbol extremeño contará en las gradas con representación de una parroquia verdiblanca ávida de alegrías durante la presente temporada. Todo gracias a un viaje que ha organizado el propio club para sus aficionados.

Cabe recordar que el mismo Julio Cobos ya llegó a territorio serón con el Cacereño en una situación crítica hace siete temporadas, en la 2012/13. Entonces, con ambos equipos en Segunda B, Juli Ferrer salvó la cabeza del técnico con dos tantos en el ocaso del partido. Está por ver si hoy corre la misma suerte.