«No podemos sufrir tanto» Lunes, 29 octubre 2018, 07:56

La relajación, el exceso de confianza y la falta de intensidad fue la lectura que Adolfo Muñoz, técnico verde, hizo minutos después de que el árbitro pitara el final del encuentro. «Tenemos que pensar que cada ocasión es la última, no que en el siguiente minuto habrá otra», analizó acerca de las oportunidades desaprovechadas por sus pupilos. Asimismo, aclaró que no pueden dejar un margen de maniobra tan grande a sus rivales: «Hay que incidir en cerrar los partidos cuanto antes. No podemos sufrir tanto».

Con los hándicaps del cambio de escenario, el aire y las bajas, el entrenador del Cacereño confesó que no siempre es fácil concentrarse en determinados ambientes. No obstante, pidió exigencia a sus jugadores para no «arroparse» en resultados como el de hoy. Ante el importante colchón de puntos respecto al segundo clasificado, Adolfo Muñoz afirmó que no deben conformarse: «Necesitamos hambre y ambición para aspirar a más».