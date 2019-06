62 playoffs en 90 minutos Arriba, Curro y Javi Chino en entrenamiento con el Mérida. Abajo Cristo y Joaqui Flores. :: merida ad La plantilla del Mérida plantará mañana ante el Socuéllamos toda su experiencia para celebrar un ascenso en el Romano trece años después M. G. / J. L. MÉRIDA. Sábado, 1 junio 2019, 08:56

Calcular todas las fases de ascenso que han jugado en su carrera todos los jugadores de todos los equipos que en este mes de junio están peleando por subir a Segunda B. es casi de tesis doctoral. Pero el vestuario del Mérida tiene que ser uno de los que más playoffs coleccione de los 72 equipos que pretenden ascender. En total, y sin contar con la actual, los 21 futbolistas de la plantilla emeritense suman 62 fases de ascenso. Y eso sin contar las de Santi Amaro y Jesús Perera.

El líder indiscutible de todos ellos es Cristo, que lleva a sus espaldas hasta diez playoffs (once con el de esta temporada). Y tras ellos, seis ascensos celebrados: Cerro Reyes, Sporting Villanueva, Burgos, Mérida, Extremadura y Unionistas. Le persigue de cerca el capitán Javi Chino, con ocho fases de ascenso en su currículum. Joaqui Flores suma siete y Muneta, seis. Con cuatro están Kevin, Migue Montes y Curro; con tres, Javi Sánchez, Mario Ramón y Santi Villa; con dos, Álex Jiménez, Salvi y Samu Martínez; y con una Miguel Ángel Espinar, Montesinos, Chavalés y Dani Espinar. Sólo se están estrenando este año Héctor, Puyi, Heo y Krsto.

RANKING uCristo, el pichichi de récord Diez playoffs. Seis ascensos con seis equipos diferentes. Si sube mañana, el Mérida sería el único equipo con el que haya repetido celebración. uJavi Chino, longevo capitán Ocho playoffs. Tres ascensos. Nunca ha celebrado tampoco dos ascensos con el mismo equipo. Mañana puede romper esa estadística. uJoaqui, héroe ante el Laredo. Siete playoffs. Tres ascensos. Salvo con el Cerro Reyes, ha subido con el resto de equipos Toledo, Mérida y Badajoz. uCurro, experto en playoff a 2ª Cuatro playoffs. Un ascenso. Con el Levante y el Villanovense jugó tres fases de ascenso a Segunda A. La única que jugó a Segunda B lo terminó celebrando.

«Lo que no tenemos que hacer el domingo es precipitarnos», subraya Cristo desde su experiencia. «Sabemos que el resultado es bueno. pero no tan bueno. No hay que precipitarse por hacer un gol rápido. Tenemos que jugar como nosotros sabemos hacerlo, sin prisas, sin ponernos nerviosos porque vayamos 0-0 en el minuto 70».

Sin errores

Javi Chino cree que lo que no hay que hacer el domingo, por encima de todas las cosas, es «cometer errores, porque uno te manda a la lona. Debemos estar concentrados todos los minutos que dure el partido». «Sí, eso: no cometer errores atrás, estar acertados arriba. y también tener un poquito de suerte», apunta el extremo Joaqui Flores, el autor del gol de Laredo. «Lo que no hay que hacer es que nos pueda el estrés, que no nos entre la ansiedad. Que el ambiente no nos influya», opina desde su experiencia Curro. «Lo único que tenemos que hacer es lo que hemos hecho durante todo el año».

«Este tipo de semanas se hacen muy largas. Siempre me pasa», comparte el mediocentro sevillano del Mérida, que jugó una fase de ascenso con el filial del Levante y tres con el Villanovense (tres de ellas para subir a Segunda A). «Yo tengo unas ganas de que llegue ya. Pero sin miedo. Descansando y comiendo bien», confiesa el capitán Javi Chino, que nunca ha ascendido con un equipo 'extranjero' (ni con el filial del Numancia ni con el Linares) pero sí con casi todos los extremeños (Sporting Villanueva, Arroyo y Mérida. sólo no lo consiguió con el Badajoz CF en dos ocasiones).

«Estos días previos, uno siente un poco de todo: miedo, ansiedad, nervios, ilusión. Pero también tengo la certeza de que ellos lo van a pasar mal el domingo en el Romano», revela Joaqui Flores, que ha ascendido con el Toledo, el Mérida y el Badajoz (sólo no lo ha conseguido con el Cerro de Reyes, en cuatro ocasiones). «Yo siento un poco de intranquilidad, pero miedo nunca», repara Cristo. «Este año es muy importante para mí. Por eso, la sensación que está por encima de todas las demás es la 'responsabilidad'. Me trajeron para esto, para subir». Y la experiencia les avala.