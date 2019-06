TERCERA Una plataforma popular buscará la presidencia de la UP Plasencia Aficionados de la UPP. :: PALMA Una candidatura no continuista tratará de ganar las elecciones del 28 de junio y de permitir la fusión con el Ciudad JUAN CARLOS RAMOS Viernes, 21 junio 2019, 09:06

PLASENCIA. Este jueves finalizó el periodo de presentación de candidaturas en las elecciones a la presidencia de la UP Plasencia y, a falta de confirmación oficial, al menos habrá una candidatura que buscará hacerse cargo del club el 28 de junio para los próximos cuatro años.

Se trata de la plataforma de aficionados que el pasado 18 de mayo organizó el Festival SOS UP Plasencia en apoyo del cuerpo técnico y la plantilla de jugadores. El equipo candidato está encabezado por David Llorente, presidente de la Peña El Diario, decana de la UPP.

Todo parece indicar que a las elecciones del 28 de junio también se presentará la actual junta directiva, donde ya no se encuentra el presidente saliente Rubén Hernández. Hasta última hora de ayer no había comunicación oficial de esta inscripción.

La candidatura de la Plataforma SOS UP Plasencia publicó ayer su programa en redes sociales. En sus nueve puntos destacan medidas como el saneamiento de la UPP a corto y medio plazo, renegociación de las denuncias AFE, la profesionalización de todas las estructuras del club o una campaña proactiva de captación de socios.

Además, el objetivo de la plataforma es seguir contando con el cuerpo técnico dirigido por Luismi y el grupo de futbolistas que aún no se han despedido o no han cerrado la puerta de forma definitiva. No será fácil, porque muchos jugadores empiezan a sonar en el mercado. Es el caso de Pedro Gilarte, con una oferta del Coria.

El punto central del programa es la consulta de fusión con la AD Ciudad de Plasencia para este mismo año para «aunar los recursos humanos y materiales del fútbol de la ciudad».

Alguno de los preacuerdos en torno a la unificación de ambos clubes serían los siguientes: mantenimiento del nombre Unión Polideportiva Plasencia en categorías de ámbito senior, inscripción de un equipo A en Tercera División y un equipo B o filial en la 2ª División Extremeña a partir de la 2019/2020, equipación blanca y negra para el primer uniforme y magenta y verde para el segundo uniforme, inclusión en el escudo de la UPP del acueducto característico del escudo de la AD Ciudad de Plasencia para honrar sus 20 años de historia y unificación de deudas de ambos clubes y plan de saneamiento conjunto.

Las escuelas de ambos clubes desarrollarán su trabajo por separado con perspectiva de una unificación en próximas temporadas.