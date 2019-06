La Plataforma SOS se hace cargo de la presidencia del Plasencia Llorente, a la izquierda. :: UPP La candidatura popular encabezada por David Llorente ha sido la única en presentarse al proceso electoral de la UPP JUAN CARLOS RAMOS Sábado, 22 junio 2019, 08:52

PLASENCIA. Vuelco en la presidencia de la UP Plasencia. Y de forma sorprendente. La Plataforma SOS, la unión popular de aficionados que organizó el reciente festival en ayuda de cuerpo técnico y jugadores, será la encargada de llevar las riendas del club placentino los próximos cuatro años. No hubo más candidaturas que la suya en el cierre de la primera parte del proceso electoral.

La junta directiva que ha dirigido la UP Plasencia los últimos cinco años, al tener constancia de la candidatura de la Plataforma SOS, renunció a presentar la suya. «Desde el primer momento de iniciar el proceso electoral, tuvimos claro nuestra intención de no presentar candidatura salvo que no se presentara ninguna. En ese caso, nos hubiéramos hecho cargo del club, como hace cinco años, como junta gestora. Por lo tanto, no hemos contemplado en ningún momento la posibilidad de desaparición del club», rezaba un comunicado de la junta directiva saliente subido a redes sociales. «Al haberse formalizado una candidatura, damos un paso al lado, permitiendo así la entrada de nueva gente, con nuevas ideas e ilusiones», señalaba el comunicado.

La lista de la Plataforma SOS está encabezada por David Llorente, presidente de la Peña El Diario. A primera hora de este viernes, la junta directiva en funciones le llamó para hacer oficial su triunfo en el proceso electoral y darle la enhorabuena. «Nos ponemos al servicio de la nueva directiva, además de mostrarles todo nuestro apoyo. Sus éxitos serán los de nuestro amado club, que es lo que nos une. Nuestro escudo, nuestros colores y nuestros 75 años de historia se merecen que luchemos juntos», finalizaba la nota.

El lunes habrá reunión entre ambas directivas para iniciar el traspaso de poderes. Las tareas más urgentes que debe afrontar la nueva junta directiva de David Llorente tienen que ver con afrontar las denuncias AFE, renovar a Luismi como entrenador del primer equipo e iniciar el proceso de fusión con el Ciudad de Plasencia.

«Tenemos que esperar para saber qué nos encontramos para saber qué proyecto deportivo podemos hacer. De momento, las denuncias de los jugadores es lo que más nos preocupa ahora mismo», dijo David Llorente.

En cuanto a la fusión con el Ciudad de Plasencia, hay intención de someter a consulta la unión entre ambos clubes en Asamblea Extraordinaria. Si se lleva a cabo, la UP Plasencia tendría un equipo en Tercera División y un filial en la 2ª División Extremeña.