UP Plasencia y Racing Valverdeño buscan los puntos sin estiletes en ataque

PLASENCIA. Partido para que los actores secundarios den un paso al frente. UP Plasencia y Racing Valverdeño se ven las caras sin los que han sido sus referentes ofensivos hasta la fecha. Por parte placentina, Kevin guardará descanso tras sufrir una contractura el pasado jueves en Aceuchal y, por parte valverdeña, el club sigue tratando de encontrar un reemplazo a Borja Romero tras su marcha al Olivenza.

El argentino de la UPP no podrá por tanto pujar por seguir al frente de la tabla de pichichis del grupo XIV. Su sobrecarga en el gemelo le tendrá entre algodones un mínimo de diez días, por lo que espera reaparecer en Pueblonuevo.

Sobre este escenario, UPP y Racing se medirán en busca de puntos muy necesarios. Los primeros, para seguir estrechando su desventaja sobre los puestos de playoff; los segundos, para salir de la zona de descenso.

Kevin y Javi López, bajas

El Plasencia tendrá que hacer variaciones en la relación al último once, a pesar de que el 3-5-2 presentado por Luismi dejó muy buenas sensaciones. A la ya mencionada ausencia de Kevin se une la de Javi López, que tendrá que cumplir ciclo de amonestaciones.

De esta forma, se presume la entrada de Kofi en la posición de delantero centro y la de Manu Moreira por alguno de los dos carriles. También es posible la rotación de alguno de los centrales.

El objetivo es seguir igual de enchufados que ante el Aceuchal. «No he necesitado dar un toque para mantener la motivación. Se motivan ellos solos, porque saben que el que no apriete no juega. Ven que los onces no se repiten y que el que trabaje finalmente tiene sitio», dice el técnico unionista Luismi.

Otros que siguen el dique seco son Alfonso Bernal y Carlos Valverde, que ha vuelto a recaer de sus molestias en el ligamento del tobillo.

Por el Racing Valverdeño, Álex Romero podría no ser de la partida tras retirarse lesionado ante el Valdivia cuando solo se habían disputado siete minutos.