La UP Plasencia se juega seguir con vida ante el Diocesano Fede Tobler, en el partido de la primera vuelta. :: JESÚS GARCÍA Tras vivir otra semana de intranquilidad, necesita ganar para seguir optando al cuarto puesto JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Domingo, 5 mayo 2019, 11:45

Tras la consecución del título de liga por parte del Mérida la pasada semana y clasificación matemática para el playoff del Moralo, toda la atención del grupo XIV de Tercera División en la parte alta se centra en la lucha por el cuarto puesto. Y en esa pugna por el cuarto puesto, a falta de tres jornadas para el final, ya solo hay dos equipos: Coria y UP Plasencia. Los otros dos candidatos han quedado apeados de la carrera a lo largo de esta semana. Primero, el Extremadura B, al hacerse oficial la alineación indebida ante el Valdivia. Y segundo, el Jerez, tras perder el viernes en Navalmoral.

Dos puntos separan a caurienses y placentinos, que además han empatado en sus dos duelos particulares. La diferencia es casi mínima, ya que un simple empate del Coria en sus tres partidos abriría las opciones del Plasencia. Eso sí, el equipo placentino sabe que a partir de ahora tiene que ganar o morir, mucho más tras el último empate en casa del descendido Valdelacalzada. El primer 'match-ball', ante el CD Diocesano.

Y una jornada más, para variar, la semana no ha sido la ideal para preparar un partido de tanta trascendencia. Y otra vez, como siempre, el trasfondo económico y las cantidades pendientes vuelven a ser el origen del malestar de entrenadores y jugadores. Un malestar que podría verse reflejado antes del partido ante el Diocesano en una nueva acción de protesta, tal y como sucedió ante el Extremadura B.

«Hace tiempo que no tenía la sensación de decepción y mucho más que quiero expresar. Qué mal se pasa y de qué mala ho... me pone, pero por estos tíos me dejaré los co... hasta el final. El domingo a las 12 queremos el Municipal hasta arriba», señalaba Luismi en su perfil de Instagram en una foto junto a sus futbolistas. «Es la hora... y es la hora de volver a dejarse las pe... por este equipo, por este escudo y por esta afición», insistía en Twitter.

En lo meramente deportivo, el entrenador placentino podrá contar con toda su plantilla, una vez que no hay lesionados ni sancionados. Arrastran molestias jugadores como Pedro Gilarte, Durántez, Carlos Valverde, Manu Moreira y Borja Encada, pero todos tendrán participación ante el Diocesano. Regresan tras cumplir ciclo de amonestaciones Álvaro Juanals y Kofi, que seguramente tengan puesto en el once titular.

Por el Diocesano, virtualmente salvado, Rai podrá contar en teoría con toda su plantilla, aunque el equipo inicial es una incógnita, ya que las rotaciones están caracterizando este tramo final de temporada.