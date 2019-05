El Plasencia despierta de su sueño imposible La UPP saltó al campo con camisetas de protesta. :: JESÚS GARCÍA Perdió ante el Dioce en el descuento en su semana más complicada y se despide prácticamente del playoff de ascenso JUAN CARLOS RAMOS Lunes, 6 mayo 2019, 09:03

Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. El Plasencia ha rechazado durante 36 jornadas ceder a esta quintaesencia de la sabiduría popular, pero desafiar la lógica tiene un periodo de caducidad. La engañas una vez, dos, tres, si tienes fe hasta cuatro. pero la quinta ya cuesta. Y la UPP, después de 36 jornadas de penurias extradeportivas, ha tenido que hincar la rodilla, exhausto física y mentalmente. Ante el Diocesano podía haber ganado a base de fe y de casta, pero para ello tuvo que dejar al aire las costuras. El equipo cacereño lo aprovechó para apuntillar en el descuento (1-2).

1 UP PLASENCIA 2 DIOCESANO UP Plasencia Sergio Moya, Belli, Carlos Valverde (Javi López, m.54), Edet, Álvaro Juanals, Durántez (Alfonso Bernal, m.85), Luismi Redondo, Manu Moreira, Aarón y Kofi (Borja Encada, m.64). CD Diocesano Oriol, Manu, Iván, Valentín, Sergio (Ismael, m.71), Manolo, Deme (Colo, m.8), Adri (Jaime Corchado, m.61), Juanlu, Javi Bernal e Iván. Goles 0-1, m.53: Iván Fernández. 1-1, m.56: Luismi Redondo, de penalti. 1-2, m.91: Javi Bernal. Árbitro José Manuel Fernández Fernández. Mostró tarjetas amarillas a Contreras y Manolo, del Diocesano. Expulsó al portero suplente Héctor (m.56) y a Javi López, tras acabar el partido, ambos de la UP Plasencia. Incidencias Estadio Municipal, 700 espectadores.

Con esta derrota, el Plasencia prácticamente se despide del playoff de ascenso. La única opción que le queda es ganar sus dos partidos (Llerenense fuera y Jerez en casa) y que el Coria pierda los suyos (Calamonte fuera y Extremadura B en casa).

Una vez más, la plantilla de la UPP volvió a realizar una acción de protesta a causa de las mensualidades pendientes. Hace dos semanas hizo un pequeño plante cuando echó a rodar la bola. En esta ocasión, saltó al campo con camisetas con la leyenda «¡Basta ya de mentiras! Queremos cobrar». Tras el partido, toda la plantilla compareció en rueda de prensa para leer un comunicado público en el que denunció que «no ha recibido ningún pago desde enero en adelante». Y sobre ese escenario, el Plasencia fue a jugarse el playoff ante un Dioce ya salvado, pero que mostró un talante competitivo extraordinario.

Sergio Moya salvó el 0-1 en el minuto 10 tras disparo de Javi Bernal. Y a partir de ahí, el Plasencia estiró tímidamente para buscar puerta con disparos altos de Luismi Redondo. No pintaba bien el partido para los locales, con un centro del campo que no era capaz de cerrar los espacios. En una de esas, Iván Fernández sacó oro de un pase filtrado (0-1, minuto.53).

El Plasencia tardó poco en empatar. Luismi reclamó dos penaltis aparentemente claros. Solo le señalaron el segundo, por manos. El delantero hizo el 1-1 en el 56. A los locales no les bastaba el empate y buscaron el 2-1 con más corazón que con cabeza. Lo rozaron Luismi y Aarón en la recta final. No quería saber nada del empate y al final no consiguió ni eso. Javi Bernal hizo el 1-2 en una contra en tiempo de descuento.