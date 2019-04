TERCERA La plantilla de la UPP explota horas antes de la Asamblea Uno de los onces de la UP Plasencia esta temporada. :: PALMA Varios jugadores acusaron en redes sociales a su junta de «mentir y no poner soluciones» ante los problemas de cobro JUAN CARLOS RAMOS Viernes, 12 abril 2019, 09:00

PLASENCIA. Se viene una Asamblea caliente. Este viernes, a las 20:00, en el Centro Culturas Las Claras. Ha habido que esperar más de dos años para que la UP Plasencia justifique las cuentas a sus socios y seguramente venga a celebrarse en el peor momento posible, con una plantilla que acabó de explotar ayer en redes sociales ante los retrasos de cobro.

Hasta ahora, la plantilla había adoptado una actitud cordial en relación a su directiva. Reconocían que, a pesar de las mensualidades pendientes, estaban trabajando para poner remedio a una crisis financiera que en su día se saldó con la salida de cuatro jugadores titulares. Así lo expusieron en un comunicado público hace tres semanas: «Sabemos que la junta directiva está trabajando para encontrar una solución a nuestros problemas». Este jueves, cambiaron radicalmente el discurso a través de varios mensajes en redes sociales. En todos ellos, la palabra más común era «mentira». «No hay dinero para tapar todas las mentiras, promesas y palabras que se sueltan por la boca... menos mal que vamos quintos», decía Manu Moreira.

«Cansado de mentiras y más mentiras, nosotros igual de profesionales. Pero no se juega con la comida de mi familia. Con lo fácil que es ser sincero. ¿Que no puedas salir en enero porque te aseguren que va ir a mejor? Pues estamos casi en mayo y esto sigue igual», escribía Aarón en twitter. «Semana tras semana damos la cara por este escudo y aquí lo único que hacen es mentir y no poner soluciones», señalaba el portero Sergio Moya.

La gota que colmó el vaso vino a principios de semana, cuando los jugadores esperaban percibir alguna cantidad por los ingresos derivados de las actividades programadas en el Concurso de la Vaca. Según dice la plantilla, no recibieron un solo euro. Les dijeron que el dinero en caja iba destinado a tapar otros agujeros. Les emplazaron a esperar hasta que el club reciba unos ingresos procedentes de la Federación.

La temporada en juego

Y sobre este escenario, la UP Plasencia se sigue jugando la temporada en Tercera División. Marcha quinto, a dos puntos del playoff, y en clara progresión ascendente. Las sensaciones deportivas son buenas, no así las cuestiones extradeportivas. Han cobrado algo del fondo de compensación de la AFE, pero no es suficiente. Y aun así, la plantilla sigue insistiendo en que dejará todo por seguir soñando por disputar la fase de ascenso. «No voy a dejar de dar todo por este equipo, afición y escudo que me dio la oportunidad este año. ¡Pero es bueno que la gente sepa la verdad!», decía Kofi.

La tercera pata de la mesa, la masa social, tendrá la oportunidad de pronunciarse esta noche en la Asamblea General de Socios. En principio, se descarta cesión de poderes por parte del grupo de personas que tomó las riendas del club hace cuatro años.