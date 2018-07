TERCERA La UPP pide a la RFEF una explicación antes de ir a la justicia El Plasencia hizo una comparecencia pública este viernes para dar detalles del informe jurídico. :: PALMA Ha ingresado en la Española y en la Extremeña un informe jurídico solicitando la aceptación de la renuncia del Lorca en Segunda B o una aclaración sometida a derecho JUAN CARLOS RAMOS Sábado, 28 julio 2018, 09:44

PLASENCIA. La UP Plasencia ha decidido seguir luchando por obtener la vacante que podría dejar en Segunda B la renuncia del Lorca FC. En una comparecencia pública realizada este viernes, el club placentino mostró su disconformidad por la decisión adoptada por la junta directiva de la Federación Española de Fútbol.

Hay que recordar que la RFEF no aceptó la renuncia del Lorca FC por entender que no se había cumplimentado dentro de plazo y de forma unilateral le inscribió en el grupo IV de Segunda B, invitándole a saldar deudas federativas en torno a los 400.000 euros antes del 31 de julio. De no hacerlo, entonces sí se ejecutaría el descenso administrativo y la plaza se sacaría a subasta.

Dependiendo de si descenso administrativo o renuncia, habría que apelar al artículo 194 o al 197 del reglamento general respectivamente. El 197 favorece los intereses placentinos atendiendo al coeficiente deportivo y es lo que quiere defender hasta las últimas consecuencias.

De esta forma, el asesor jurídico del club, José Luis Iglesias, reconoció que este viernes han presentado un informe jurídico en las sedes de la Federación Extremeña y la Federación Española solicitando la aceptación de la renuncia del Lorca FC o una aclaración detallada del caso y sometida a derecho. De su respuesta dependerá que la UPP acuda a la justicia ordinaria.

«La decisión de no aceptar la renuncia carece de cualquier fundamentación jurídica. No hay un requisito expreso para que la renuncia obtenga una plena eficacia, sin perjuicio que esa renuncia vaya aparejada con una sanción al club por cumplimentarla fuera de plazo», señala Iglesias.

«La propia reglamentación en el último párrafo del artículo 197 dice que, al no hacerla dentro de plazo, el equipo en cuestión no podrá obtener el ascenso a una categoría superior hasta transcurrida una temporada. No hay lugar alguno en el reglamento donde se establezca que la Federación pueda aceptar o rechazar la renuncia. Esa capacidad no existe porque la renuncia la presenta unilateralmente el club y hay una obligación expresa de aceptarla», acaba diciendo.

Sigue la pretemporada

Por otro lado, la UP Plasencia sigue trabajando con la mente puesta en jugar en Tercera División y en luchar por el ascenso a Segunda B por la vía deportiva, aunque reconoce que algunos fichajes se han realizado pensando en un hipotético fallo a favor en el caso Lorca.

A día de hoy, hay 18 futbolistas en la plantilla: siete renovados, siete fichajes y cuatro jugadores procedentes del equipo juvenil. También hay varios a prueba. El nombre más destacado es el Martins Diop, ex del Cacereño. Hay cubiertas 13 de las 16 fichas séniors, por lo que la búsqueda debe centrarse en el mercado sub-23. De momento, la prioridad es la contratación de un central que eche una mano a Juanals y Carlos Valverde. Su fichaje ya está apalabrado.