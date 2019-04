Partido del miedo Viernes, 19 abril 2019, 11:27

En la primera parte no parecía haber porterías en el Emilio Macarro. Los dos equipos no querían tener errores. En teoría, el que más debería haber arriesgado era el local, que aparte de jugar en casa, va por detrás en la clasificación, pero no fue así. Incluso, llegó un poco más a la portería contraria. En el minuto 7, Uva hizo una vaselina que la sacó a córner Antonio. Veinte minutos después, una falta de Samu salió por el lado izquierdo del portero montijano. Los locales no tiraron a puerta hasta el 42, obra de Matute, un tanto escorado, que detuvo el meta del Valverdeño.

1 MONTIJO 1 VALVERDEÑO Montijo Antonio; Carlos, Tala, Pozo, Lauri (Aitor Merino, min. 66), Quique Carrasco, Jesús, Matute, Fran Santos, Juanpa y José Luis. Racing Valverdeño Alonso; Samu, Aitor, Roberto, Álex Bravo (Manu, min. 74), Jona, Balsera, Uva, López Antunes (Ismael Borrego, min. 72), Borja Bravo (Botello, min. 61) y Mancha. Goles 1-0: José Luis, min. 81. 1-1: Aitor de penalti, min. 83. Árbitro Víctor Manuel Pavón Guillén. Amonestó a los locales Carlos, Lauri y Fran Santos; a los visitantes Alonso, Aitor y Borja Bravo. Incidencias Emilio Macarro, ante 600 espectadores.

Tras el paso por vestuarios, el Montijo fue mejor y arriesgó algo más. Pero las ocasiones claras no llegaron hasta el minuto 76. Matute centró para encontrar el remate de Fran Santos con la puntera, pero Alonso mandó a córner en una gran estirada. En el 81 llegó el primer tanto. Un golazo de falta directa de José Luis desde 10 metros fuera del área. La euforia fue tremenda, pero duró poco. El empate llegó tras un penalti por manos de Tala y Aitor se encargó de no perdonar la pena máxima para devolver las tablas al marcador. El punto fue más útil para el Racing Valverdeño.