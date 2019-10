TERCERA Partido clave para Azuaga y Moralo Neftalí cumplirá 200 partidos con el Azuaga. :: M. C. MACAMA NAVALMORAL DE LA MATA. Domingo, 27 octubre 2019, 11:55

Separados por tres puntos, el décimo clasificado Azuaga recibe al cuarto Moralo con la intención de que el choque les marque una inflexión. A los de la Campiña para olvidar la dura goleada sufrida en el Príncipe Felipe el domingo pasado y a los del Arañuelo para volver a ganar, a pesar de ser los únicos invictos del grupo, después de tantos empates en las últimas semanas. «Estamos tranquilos, tenemos confianza plena, seguimos aspirando a lo máximo. Está claro que tenemos ganas de coger una racha de victorias como al principio porque tenemos potencial para ello, pero no hay que obsesionarse», aclara el míster del conjunto de Navalmoral, José Diego Pastelero. Tiene a toda la plantilla a su disposición tras recuperarse el capitán Yoni, aunque la última incorporación Sergio Noche aún no entra en la convocatoria. Por lo tanto, distintas variantes tiene el técnico de los verdes para confeccionar el once, que recuerda que «no estamos contentos con los últimos resultados, aunque las sensaciones han sido buenas por el trabajo realizado por el equipo». Pastelero sobre el partido señala que «el Azuaga es un rival peligroso que además en su campo se multiplica. Somos conscientes de las dificultades, tendremos enfrente a unos jugadores que lo darán todo después del tropiezo en Cáceres y tenemos que superarlo».

Y es que dolió mucho la derrota a los de Antonio Jesús Cobos para cortarles de raíz el mejor inicio liguero del club en la categoría. El preparador rojiblanco, aunque tiene varias dudas con las molestias de algunos de sus jugadores, caso del guardameta Carlos Sánchez, Mogollón o Joselu, sacará una alineación de garantías el día en el que su capitán Neftalí jugará su partido 200 con el Azuaga y será homenajeado.