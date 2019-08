La UPP no paga a AFE y queda excluida de la Copa Federación

PLASENCIA. Una semana después de que la directiva de la UP Plasencia saliera a la escena pública para lanzar un mensaje tranquilizador y arrojar un rayo de luz entre tantos nubarrones negros, la tormenta perfecta acabó por desatarse este viernes. La UPP no ha solventado las denuncias AFE con los jugadores de la última plantilla y no podrá jugar el partido de Copa Federación este domingo ante el Moralo.

Así lo hizo oficial la Federación Extremeña a media tarde de ayer, apelando al artículo 61 del Reglamento y excluyendo a la UPP de la Copa Federación por no haber cumplido la obligación del pago de 56.039,91 euros a la AFE.

Hace una semana, en rueda de prensa, la directiva de la UPP insistió por activa y por pasiva que el partido ante el Moralo no peligraba bajo ningún concepto. «La semana que viene quedará totalmente resuelto, se presentará el dinero en AFE y ya no habrá ningún problema para inscribir al equipo en competiciones», decía el presidente José Antonio Quijada. «Yo garantizo que el día 3 o 4 el Plasencia está jugando ante el Moralo y a un nivel competitivo», insistía el nuevo director deportivo, Javier Cidoncha.

Al final, el dinero no llegó en el tiempo y forma previstos y la maldita hemeroteca se acabó cebando con todos. La directiva trató de evitarlo durante el jueves y la mañana del viernes, ofreciendo a la plantilla dos formas de cobro.

En la primera, la UPP ofrecía depositar el 20 de agosto en AFE un talón de 33.900 euros y el resto el 5 de octubre. En la segunda, accedió a depositar los 56.000 euros el 20 de agosto. Para ello, pedía a la plantilla firmar un documento de retirada de denuncia. No aceptaron ninguna. La UPP emitió un comunicado en el que anticipó que pagará la deuda el 20 de agosto y que podrá jugar el primer partido de liga el 25 de agosto. Con este plan, el equipo no podrá jugar ningún amistoso.

«El club sigue trabajando duramente con el objetivo de conseguir el mayor número de patrocinadores que haga posible la viabilidad financiera de la institución para recuperar la normalidad perdida el año pasado y competir en la liga extremeña con las miras puestas en el ascenso a la Segunda B».