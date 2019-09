Oxígeno con dosis de polémica Los jugadores del Cacereño celebran el segundo tanto de Alberto. :: e. domeque El Cacereño logró el triunfo que necesitaba ante un Villanovense, aún líder, que terminó con 9 tras las expulsiones de Bonaque y José Ángel ESTRELLA DOMEQUE DÍAZ Lunes, 30 septiembre 2019, 09:15

Que no era un partido más se sabía no ya antes del partido inicial, sino desde el sorteo del calendario. El 29 de septiembre era una fecha señalada para el devenir de la competición, pues se veían frente a frente los dos firmes candidatos a campeón. Villanovense y Cacereño tenían ganas de encontrarse y poco importaban las diferencias en la clasificación. Era un partido diferente, pero quedó algo empañado por varias decisiones arbitrales. Y, aunque los locales fueron los más perjudicados, la dirección del colegiado no dejó satisfecho a nadie.

1 VILLANOVENSE 3 CACEREÑO Villanovense Pawel; Tapia, Javi Sánchez, Bonaque, Mario, Pajuelo, José Ángel, Óscar Martín (Juampe, min. 66), Gregori (Viñuela, min. 70), Dani Martínez (De Nova, min. 66) y David Barca. Cacereño Bernabé; Neto, Carlao, Alberto, Carlos Daniel, Teto (Gustavo, min. 82), Marcos (Álex García, min. 62), Borja, Carlitos, Rodri y Murci (Ezequiel, min. 69). Goles 0-1: Alberto (p.), min. 17; 0-2: Alberto, min. 23; 1-2: Tapia (p.), min. 37; 1-3: Borja García, min. 62. Árbitro José Manuel Fernández Fernández. Expulsó por roja directa a los locales Bonaque (min. 18) y José Ángel (min. 45), también al visitante Alberto por doble amarilla en el 55. Amonestó a Javi Sánchez y Pajuelo en los locales, y a Neto, Carlos Fernández, Carlos Daniel, Marcos y Álex García en los visitantes. Expulsó también a los delegados de ambos equipos. Incidencias Municipal Villanovense, unos 1.600 espectadores. Parte de la afición visitante se quedó fuera, por decisión de Policía Local y seguridad.

Julio Cobos regresaba a la que fue su casa con la imperiosa necesidad de ganar para recortar distancias con los serones, pero sobre todo de darle un giro de timón al rumbo inicial del campeonato. El de Valdehornillos optó esta vez por Borja García de inicio y Neto ocupó el lateral derecho. En el lado contrario, Pepe Masegosa salió con un plan en la cabeza y un once similar al de partidos anteriores, pero ese plan se torció pronto.

Al Villanovense le costó poco inquietar la portería de Bernabé. En el 8, David Barca ya remataba con peligro un centro desde la derecha. Minutos después era Dani Martínez el que rondaba el gol con otro centro que se envenenó y casi coge portería. Sin embargo, todo estaba a punto de dar un giro que marcaría el resto del partido.

Corría el minuto 17 y el exserón Carlos Andújar encaraba portería cuando Bonaque se cruzó y cometió un penalti que suponía además su expulsión por roja directa. Los de Masegosa se quedaban con uno menos y con el marcador en contra después de que Alberto materializase la pena máxima (0-1). Quizás demasiado premio para un Cacereño que apenas se había acercado al área contraria en ese primer cuarto de hora.

Sin embargo, casi sin tiempo de reacción, el capitán del Cacereño dejaba noqueado a los serones en el 23 con un disparo de falta desde el balcón del área al que no llegó Pawel (0-2). En esa jugada, Javi Sánchez vio una tarjeta amarilla también muy protestada por el cuadro local.

Pero la acción que terminó por desquiciar a la plantilla villanovense iba a llegar en el área contraria. En el minuto 32, Carlao derribó a José Ángel dentro del área y Fernández Fernández señaló penalti, pero la sanción se quedó esta vez en tarjeta amarilla. Aún con el enfado en el cuerpo, Tapia no falló desde los once metros y batió a Bernabé para recortar distancias (1-2).

Era el bálsamo que necesitaba el Villanovense para meterse en el partido, pero pronto volvería a salirse al quedarse con nueve tras la expulsión de José Ángel por roja directa tras encararse con un rival. Esto ocurría poco antes del descanso y, tras la reanudación, los ánimos parecían algo más calmados. No así la intensidad del Villanovense que, pese a su inferioridad numérica, parecía generar más peligro.

Esa insistencia serona no encontraba premio ante un Cacereño incapaz de aprovechar su superioridad sobre el césped. La balanza se equilibraba todavía más tras la expulsión de Alberto por doble amarilla. Sin embargo, la mermada defensa local erró en el minuto 62 y dejó que Teto llegara prácticamente solo a un rechace con el que asistió a Borja García, otro exserón, para que fusilara a Pawel (1-3).

Fue el golpe definitivo para un Villanovense que ya sí bajó algo los brazos y agotó el tiempo del partido, más centrado en tratar de no perder más efectivos de cara a la próxima jornada ante el Moralo. El Cacereño, ya con más espacios, contó con alguna ocasión para aumentar la renta. Pero ellos ya pensaban en celebrar un ansiado triunfo que esperan que sea un punto de inflexión.