El Olivenza se salva y el Racing queda en manos de algún ascenso OPTA OLIVENZA. Lunes, 20 mayo 2019, 09:07

El partido comenzó con muchos nervios y tensión. El Olivenza, con el empate, se salvaba, pero al Racing Valverdeño le hacía falta la victoria para no descender de forma directa si ganaba el Pueblonuevo y para no quedarse a la espera. Si no sube ningún equipo extremeño a Segunda B, descenderá.

3 OLIVENZA RACING VALVERDEÑO 1 Olivenza FC Ciga; Bodión, Mañas, Pekas, Fau, Juanjo, Atón, Juanpe, Silva (Abraham, min. 88), Troiteiro (Sergio Jaén,min. 59) y Borja Romero (Emilio Tienza, min. 65). Racing Valverdeño Alonso; Isma Borrego (Manu, min. 64), Aitor, Roberto, Samu, Álex Bravo (Botello, min. 86), Mancha (Luis, min. 75), Lucas, Balsera, Álex Romero y Uva. Goles 1-0: Juanpe, min. 13. 2-0: Juanpe, min. 55. 3-0: Silva, min. 63. 3-1: Aitor de penalti, min. 80. Árbitro Fernández Fernández. Amonestó a los locales Atón y Borja Romero; A los visitantes Uva y Aitor. Incidencias Ciudad Deportiva de Olivenza, 1.200 espectadores.

Hubo minutos de tanteo, pero en el 13, en una falta en el pico del área visitante se quedó Juanpe solo ante el portero del Racing ante la mirada atónica de los defensores, que protestaban la acción, y puso el primer gol. Cuando se acercaba el final del primer tiempo, el Valverdeño buscaba el empate, aunque no terminó por encontrar el premio del gol. El Olivenza decidió esperar y jugar a la contra. Silva tuvo una, pero su remate se marchó alto. Isma Borrego disfrutó de la última ocasión, pero no encontró la portería.

Tras la reanudación, no hubo que esperar para que el Olivenza pusiera el segundo tanto en el electrónico. Jugada por banda derecha de Troiteiro que puso picadita al punto de penalti, donde Juanpe se encargó de mandar el balón al fondo de las mallas. Ese gol fue un palo fuerte para el Racing y minutos después llegó la sentencia. Sergio Jaén vio solo a Silva entrando desde la derecha y pudo batir a Alonso en el 3-0.

Ese resultado dejaba todo visto para sentencia, pero el Valverdeño no arrojó la toalla y siguió intentando acortar distancias. Fruto de esos esfuerzos hubo una mano de Mañas dentro del área que vio el colegiado. Aitor se encargó de firmar el 3-1, pero a falta de 10 minutos no quedaba demasiado tiempo de reacción. Al final, el Valverdeño se quedó en la cuarta posición por la cola y de momento arrastrado por el Villanovense a la Primera Extremeña, por lo que depende de que un extremeño suba a Segunda B.