Olivenza y Moralo, a por una victoria balsámica Jojo será baja en el Moralo por estar con su selección nacional. C. / M. MACAMA Domingo, 13 octubre 2019, 09:30

NAVALMORAL DE LA MATA. Volver a ganar. Ése es el objetivo de Olivenza y Moralo. Para ambos es vital porque si a los oliventinos les serviría para despegarse de la zona de peligro, a los moralos para afianzarse en el cuarteto de cabeza. Ninguno de los dos pudo hacerlo la pasada jornada por lo que llegan con esa particular exigencia a este choque matinal. «El punto sumado ante el líder sabe bien tal como se puso el partido el pasado domingo, así como seguir invictos, pero la realidad es que llevamos perdidos seis puntos», apunta inflexible el entrenador de los verdes, José Diego Pastelero. Y es que a pesar de que su equipo siempre ha estado en las primeras plazas, le exige más, teniendo confianza plena en que así sea hasta el final de liga. Para hoy no puede contar con la participación de Chavalés, sancionado por su expulsión frente al Villanovense, ni tampoco con la de Jojo, requerido durante toda la semana y convocado por su selección, la República Centroafricana, que disputará un partido amistoso precisamente hoy en Níger. Así las cosas, el técnico del Moralo pierde a dos de sus habituales, aunque no le será difícil reemplazarlos porque tiene recambios para afrontar con garantías el encuentro. «El Olivenza es un equipo muy adaptado a la categoría, que sabe competir bien con jugadores veteranos y jóvenes dirigidos por un buen entrenador. En su campo siempre es un rival difícil; hay que estar muy alerta», señala el míster, que no le preocupa ni el madrugón ni el largo viaje y sí en «seguir insistiendo en corregir nuestras carencias y en reforzar los automatismos» para asentarse en las posiciones con premio. Por parte oliventina, existen algunas dudas de su preparador Juampe Sánchez por las distintas molestias que arrastran varios jugadores.