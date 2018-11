Olivenza y Mérida se juegan cosas Javi Chino presiona a Eloy Jiménez durante el partido del Mérida ante el Cacereño. :: ARMANDO MÉNDEZ De ganar, los de Amaro meterían presión a todos sus rivales directos desde lo más alto de la tabla; y los de Juampe Sánchez no pueden perder para no arriesgarse a caer al descenso M. G. MÉRIDA. Domingo, 25 noviembre 2018, 09:42

El Mérida puede comenzar el domingo metiéndole mucha presión a Cacereño, Moralo y Coria. De ganar, sería sentarse en el sillón y esperar resultados desde lo más alto de la tabla. El Olivenza, por su parte, necesita ganar si no quiere pasar la tarde en vilo por si cae o no al descenso, mirando de reojo el Racing Valverdeño-Montijo y el Llerenense-Arroyo. O sea que el partido presenta todo el interés posible. Además, empieza el calendario amable del Mérida, que no vería con buenos ojos tropezar; y pasa por su último hueso duro el Olivenza, quien el lunes comenzará su verdadera Liga con rivales de su nivel antes de terminar la primera vuelta.

El Mérida, sin su central Álex Jiménez y el mediapunta Dani Cadena, que acumula ya once jornadas sin protagonismos alguno en el equipo, presentará un 'once' muy parecido al de los últimos partidos lejos del Romano. Con Mario Ramón guardándole el sitio a Álex Jiménez y la guarda pretoriana en ataque: Joaqui Flores, Cristo, Muneta y Migue Montes. El Olivenza, por su parte, salvo la lesión de larga duración de Nongo, no cuenta con baja alguna. «Si no pasa nada en el trabajo este sábado por la tarde», bromea su entrenador, Juampe Sánchez, que no podrá sentarse en el banquillo por sanción.

El Olivenza, motivado

Ha probado de todo en su casa el conjunto oliventino: tanto derrotas sonadas como victorias importantes, ante rivales de arriba y también frente a equipos de abajo. «Por eso afrontaremos el partido con ganas, porque creemos que tenemos bazas para conseguir los tres puntos ante el Mérida. Los jugadores ya saben lo que queremos de ellos el cuerpo técnico y el Mérida va a tener que correr mucho para ganarnos», opina Juampe Sánchez.

El Mérida, que no gana a domicilio desde su visita a Plasencia a finales de octubre (desde entonces ha pasado por el Príncipe Felipe cacereño y La Isla de Coria, donde no ha perdido), tiene pensado salir como en sus últimos compromisos: aprovechando sus virtudes y regalando lo menos posible. «En su casa, el Olivenza es un rival complicado y agresivo. Encima, este año han sumado a gente de mucha calidad de medio del campo hacia adelante. Se conocen bien y tienen unas características bien definidas. Además, el terreno de juego tampoco va a estar bien», avisa Santi Amaro, que señala en el rival a tipos como el exmeritense Troiteiro, Sergio Jaén, Emilio Tienza o el recién incorporado Borjas Romero.

«Los de arriba estamos fallando poco y aquel que enganche dos o tres victorias seguidas se va a ir un poco en la clasificación», vaticina el técnico emeritense.