TERCERA Neto: «En los playoffs se verá de qué está hecho este equipo» Neto celebra un gol frente al Mérida en la primera vuelta. :: A. Méndez El jugador guineano del Cacereño, con el objetivo del ascenso en el punto de mira, considera que la mejor versión del plantel está aún por llegar J. CEPEDA CÁCERES. Viernes, 26 abril 2019, 08:44

Calma chicha en el Cacereño. Con una más que discreta segunda vuelta de campeonato liguero, el centenario club verdiblanco convive durante las últimas semanas con una sensación de impotencia contenida y cierta impaciencia para demostrar lo antes posible que la pérdida del liderato en favor del Mérida no es algo a lo que no se pueda poner remiendo, al menos en lo que al objetivo global del ascenso se refiere.

Así lo entiende el verdiblanco Neto (Guinea-Bisáu, 1994), quien destaca que la plantilla está en esta recta final «totalmente mentalizada» para acabar el campeonato de la mejor manera posible y para afrontar la fase de ascenso con garantías. «Es algo que llevamos esperando todo el año y cada partido que pasa tenemos que estar más preparados».

El jugador guineano, que cumple su segunda temporada en la entidad de la carretera de Salamanca, mantiene que ya no hay tiempo para lamentaciones: «A todos nos ha dolido ver cómo el Mérida nos saca tantos puntos, pero ahora es cuestión de asimilarlo. No podemos decir que nuestro objetivo no fuese quedar primeros, pero ahora hay que asumir la situación que tenemos y afrontar todas las eliminatorias que tengamos que pasar», explica el carrilero diestro.

A juicio del jugador, el bajón experimentado por el equipo en cuanto a juego y resultados en esta segunda vuelta no atiende a la condición física del plantel. «En este sentido, yo veo bien al equipo. Frente al Pueblonuevo se nos hizo un poco raro jugar un jueves y el equipo sí pudo acusarlo un poco en las piernas tras jugar el domingo anterior, pero no creo que el estado físico de la plantilla sea ahora mismo un problema para nosotros».

En cuanto a su rendimiento personal, Neto dice sentirse satisfecho con su papel sobre el verde en una temporada en la que está mostrando un cariz eminentemente atacante, habiendo firmado incluso cuatro goles y varias asistencias. «Me estoy viendo estupendamente. Estoy mejorando cosas que me faltaban en años anteriores». ¿En qué demarcación se siente mejor; de lateral o como extremo? «Mientras me coloquen en la banda, yo siempre me sentiré bien. Es cierto que de extremo no existe tanta responsabilidad defensiva ni tengo que recorrer tantos metros como de lateral, pero me encuentro bien en ambos puestos. Tal y como me enseñaron, el jugador de campo no solo debe dominar un puesto, sino varios. Yo estoy intentando conseguirlo».

¿Se ha visto ya la mejor versión del Cacereño o aún queda la gran traca final? «Creo que todavía no. Nos vamos acercando a ella para mostrarla en la fase de ascenso, que será donde realmente nos juguemos las castañas. En los playoffs se verá de qué está hecho este equipo», amenaza. Neto considera que el ejercicio de mentalización es una constante en el grupo de trabajo: «Pierdas o ganes, siempre tienes que hacerlo. Nuestro objetivo es ascender y todo lo que sea no conseguirlo no nos vale».

Respecto al rival de mañana, Neto avisa de que «el Calamonte es un equipo con futbolistas que llevan varios años juntos y eso es una baza a su favor. Les gusta combinar y arriba tienen gente rápida». Marcos Torres y Collantes aún se recuperan de sus dolencias y Dani Muñoz deberá cumplir sanción.