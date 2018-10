TERCERA Neto: «Esperamos un Olivenza más rodado que el de pretemporada» Neto, durante un partido de esta temporada. :: a. méndez El verdiblanco confiesa que el cambio de posición no le ha resultado fácil, pero que se siente cómodo jugando tanto de lateral como de extremo MARÍA CORRAL Sábado, 20 octubre 2018, 10:45

Concluida una frenética semana con dos encuentros ligueros y la final de la Copa Federación, el Cacereño regresó a la normalidad el pasado lunes y ya pone nuevamente el foco de atención en su verdadera competición, el grupo XIV de Tercera.

Una vuelta a la rutina que ha sido coser y cantar. Alzarse con el trofeo ante el Mérida y vencer en uno de los campos más complicados de la categoría como lo es el Municipal de Azuaga, ha supuesto una dosis de moral para los de Adolfo Muñoz. Sin embargo, la sensación que el conjunto verde quiere transmitir de puertas para afuera es la de tranquilidad.

Al menos así lo manifestó Neto este jueves en el tercer programa de 'Partido de vuelta' de CPC Radio. «Ganar significa que las cosas se están haciendo bien, pero lo importante es seguir trabajando para sumar. Nadie quiere perder una final y disfrutamos de la gesta ese día. Al siguiente, cambiamos el chip», declaró el jugador guineano refiriéndose a que el equipo debe mantener los pies en el suelo.

Lateral reconvertido a extremo, Neto reconoció que le ha costado adaptarse al cambio de posición, aunque poco a poco va puliendo la técnica en un puesto más ofensivo en el que se desenvuelve con holgura. Sus goles ante Toledo y Moralo dan fe de ello. No obstante, afirmó sentirse cómodo regalando asistencias a sus compañeros y no se decantó a favor de ninguna de sus facetas: «Con jugar pegado a la banda estoy contento. Me es indiferente donde me pongan. Cuantas más posiciones domine, mejor».

Estudiante de último curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas y debutante en idiomas como francés, portugués e italiano, Neto recordó que la salida a Olivenza no será fácil. «El año pasado nos costó ganar en su campo, porque es un equipo que pelea bastante. Esperamos un conjunto más rodado que el de pretemporada», analizó el jugador verde sobre su rival de mañana (12.00 horas).