TERCERA El Moralo regresa a su feudo sin fiarse del Valdelacalzada Del Castillo, uno de los fijos para Diego Merino. Duelo desigual entre el cuarto clasificado y el colista en el Municipal de Navalmoral Domingo, 18 noviembre 2018

navalmoral. Después de recuperar el aire a la competición con la victoria en Almendralejo ante el filial del Extremadura, el Moralo, cuarto clasificado, regresa a su campo para enfrentarse al colista Valdelacalzada, que lleva dos victorias consecutivas fuera de casa. En principio parece un encuentro desigual a pesar de esos antecedentes, pero ni los moralos se fían ni los valvienses renuncian a dar la sorpresa. No obstante, el favoritismo es claro para el equipo de Navalmoral, que no sólo defiende plaza en promoción junto a sus aficionados sino que, de ganar, puede acercarse más a la cabeza teniendo en cuenta el choque directo entre Coria y Mérida, con quienes tiene una desventaja de uno y cuatro puntos respectivamente.

«Tenemos muchas ganas de jugar ante nuestra afición y mostrarle unos valores con los que se sienta identificada, como el resto de la temporada, pero respetamos mucho al Valdelacalzada siendo conscientes de que es muy difícil ganar cualquier partido», advierte el entrenador del Moralo, Diego Merino, con pasado en el club que hoy tendrá enfrente y que lleva «en el corazón. Se portaron muy bien conmigo y no lo olvidaré nunca. Me dieron la oportunidad de entrenar por primera vez en Tercera con 23 años». El conjunto verde ha dado mucha importancia a los tres puntos sumados la pasada jornada después de acumular dos sin ganar. Y más aún haciéndolo en un nuevo escenario, exigente, como fue defender en tramos prolongados y mostrarse con gran solidez. Merino, que cumplirá su primer partido de tres de sanción, también recuerda que a pesar de ocupar el último puesto, el Valdelacalzada no sólo lleva dos victorias seguidas lejos de casa sino que «en las dos últimas jornadas no ha perdido y no ha recibido un solo gol».

Y con esas se presentará en Navalmoral el cuadro de Juan José Cidoncha, que no podrá contar con Míchel por acumulación de tarjetas. Los triunfos por 0-1 en Llerena y Castuera en sus últimos desplazamientos le dan cierta confianza. Por su parte, el Moralo mantiene al guardameta Miguel López en la enfermería aquejado del hombro izquierdo. El resto de compañeros están disponibles y quizás su técnico haga algún cambio con respecto a las últimas semanas saliéndose del habitual once tipo.