El Moralo, a olvidarse de la mala racha Los de Navalmoral regresan a su feudo para recibir en pleno bache al Atlético Pueblonuevo MIGUEL CAMACHO Domingo, 24 marzo 2019, 11:19

Regresa a su campo el Moralo para intentar acabar con la mala racha de resultados por la que está atravesando. Sus dos últimos encuentros caseros los perdió y en los dos últimos que ejerció como visitante empató. En ese tramo solo ha logrado un gol y ahora quiere acabar de una vez por todas tanto con la sequía goleadora como con la de puntos. No lo tendrá fácil porque se enfrentará al Pueblonuevo, enclavado justo en el centro de la tabla sin más aspiración que cerrar la permanencia en cuanto le sea posible, que no es poco. Los siete puntos con los que supera al trío de descenso le tranquiliza, aunque el calendario que tiene por delante es complicado y no quiere sorpresas de última hora.

El equipo de Navalmoral, a pesar de la mala tendencia que lleva, huye del pesimismo. Su mayor deseo es hacerse fuerte en la tercera plaza toda vez que Mérida y Cacereño se han escapado en busca del título. «El clima en el día a día es extraordinario, tenemos mucha ilusión por este partido. La adversidad te tiene que hacer sacar tu mejor versión», advierte Diego Merino, su técnico. Para hoy recupera a Suso en defensa y a Caramelo en ataque con respecto a la última jornada, por lo que parece que volverá al once tipo, el que más ha utilizado a lo largo del año. Del Pueblonuevo señala que «tiene un gran entrenador que les hace competir muy bien en los duelos individuales, tienen muy buena organización. En el fútbol se pueden controlar muchas cosas menos el resultado, así que nosotros ponemos el foco en el desarrollo del juego y en ser atrevidos», asegura. El Moralo parte con esa confianza para este choque que medirá su capacidad de reacción para mantener o incrementar la ventaja que posee sobre el quinto clasificado.