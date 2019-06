Un Moralo impenetrable pasa a la siguiente ronda Los jugadores del Moralo celebran el pase con sus aficionados. opta El conjunto de Diego Merino armó una muralla defensiva que le permitió hacer valer el tanto de Diego del Castillo en la primera parte ALBERT POSTILS (OPTA) BARCELONA. Domingo, 2 junio 2019, 09:30

La bola del Moralo estará presente en el sorteo de mañana. El equipo extremeño espera ya los emparejamientos de una nueva ronda de la fase de ascenso a Segunda B, después de imponerse por la mínima en el feudo del Horta (0-1) y aprovechar el empate sin goles de la ida.

0 HORTA 1 MORALO Horta Carles Santaló; Guillem Rodríguez, Arnau, Sergio Castillo, Javi Morales, Genís Blasco; Vives, Galeano, Adri Lledó; Jordan Gutiérrez y Nahuel. Moralo Diego García; Chele, Julio Rodao, Suso, Jony; Sergio Gómez, Diego del Castillo, Sergio Alonso; Rubén Rivera, Valentín y Álex Caramelo. Gol 0-1: Diego del Castillo, min. 43. Árbitro Bestard Servera (Comité balear). Amonestó con tarjeta amarilla al jugador local Adri Lledó y al visitante Álex Caramelo. Incidencias Partido correspondiente a la vuelta de la fase de ascenso a Segunda B. Disputado en el Feliu i Codina ante unos 2.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de José Antonio Reyes.

A base de sufrimiento y de achicar balones de su propia área, el conjunto verde aprovechó un córner servido por Sergio Gómez y cabeceado por Diego del Castillo para adelantarse en el marcador justo antes del descanso. El cuadro catalán tuvo toda la segunda mitad para reponerse del mazazo anímico, pero finalmente se impuso la resistencia numantina de los visitantes, que ya solo tienen dos eliminatorias por delante para alcanzar el preciado ascenso de categoría.

Al equipo barcelonés le bastaron pocos minutos para adueñarse del dominio del encuentro. Fieles a su estilo, los locales hicieron de la posesión del balón y del juego asociativo su principal baza para pasar de ronda. Mientras tanto, el bloque dirigido por Diego Merino diseñó desde el inicio una telaraña defensiva en su propio campo, en busca de algún contraataque que pudiera encontrar la velocidad de Valentín. Sin embargo, el plan del Moralo no dio los frutos esperados y el equipo foráneo concedió múltiples tiros libres desde la frontal del área. Para fortuna de los visitantes, ninguno de ellos amenazó de verdad a Diego García. De hecho, el meta tan solo se vio exigido en el minuto 38, cuando despejó un mano a mano con Jordan Gutiérrez.

A pesar de no ser protagonista en el juego, fue el conjunto visitante el que gozó de las mejores ocasiones. En el minuto 29, Valentín puso patas arriba a la defensa local con su característica zancada. Cuando parecía que iba a perder el esférico, un error del portero Carles Santaló casi permitió celebrar al delantero su primera diana. En el 32, Diego del Castillo, incomprensiblemente, envió fuera un remate de cabeza a la salida de un córner. Once minutos después se le volvió a presentar la misma oportunidad, y esta vez no erró. El 0-1 era una realidad. Y justo antes del descanso, cuando más escuece.

Con un decorado soñado, los pupilos de Diego Merino volvieron a saltar al césped de un Feliu i Codina a rebosar y dispuesto a liderar desde la grada la remontada de los suyos. Porque los locales necesitaban dos tantos para acceder a la siguiente fase y el Moralo, consciente de ello, reculó todavía más para proteger el preciado botín que reflejaba el marcador.

Al poco de empezar, en el minuto 53, el Horta tuvo la ocasión más clara de la segunda mitad, pero Diego García respondió con seguridad al envío de Jordan Gutiérrez al primer palo. A partir de entonces, los visitantes mostraron una envidiable fiabilidad defensiva y la impotencia del once anfitrión se acrecentó con el paso de los minutos hasta acabar mutando en lágrimas por no conseguir el objetivo.

Lágrimas que contrastaron con la euforia del Moralo y de los aficionados allí desplazados, que invadieron el césped de un Feliu i Codina donde hasta entonces ningún equipo había sido capaz de ganar esta temporada. Mérito doble para un conjunto que sigue haciendo historia.