El Montijo gana el pulso por huir de la quema

Triunfo contundente del Montijo ante el Racing Valverdeño en un partido en el que ambos se presentaban igualados a puntos. Solo en los primeros minutos se tuvo la sensación de que los racinguistas podrían sacar el partido adelante.

Una clara ocasión de José Mari y otra de Loiro esperanzaron a la parroquia valverdeña, pero ahí acabó todo. El equipo visitante comenzó a superar física, técnica y tácticamente a los locales, y comenzaron las llegadas de peligro al área de Alonso, especialmente por el lateral izquierdo de la defensa del Racing que era un coladero por donde el rápido Matute hizo mucho daño. En el minuto 40, una falta de entendimiento entre Silve y Lucas propicia un centro al área donde Fran Santos se anticipa a Robert y Alonso, adelantando a los montijanos.

0 RACING VALVERDEÑO 3 MONTIJO Racing Valverdeño Alonso; Lucas, Samu, Aitor, Roberto, Álex Bravo (Manu, min. 66), Loiro, Silve (Uva, min. 62), Jona, José Mari y Mancha. UD Montijo Jorge; Carlos, Tala, Pozo, Kike (Macarro, min. 76), Escurial, Matute, Fran Santos (Juanito, min. 81), Juampa, Jesús y José Luis (Gabri, min. 87). Goles 0-1: Fran Santos, min. 37. 0-2: Escurial, min. 58. 0-3: Macarro, min. 89. Árbitros Quijada Alcón. Amonestó a los locales Aitor, Loiro, Mancha y José María, y a los visitantes Pozo y Carlos. Expulsó en el Racing a Borja Bravo. Incidencias 200 espectadores en el Municipal de San Roque. Ambos equipos saltaron al campo portando una pancarta de apoyo a la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género.

La segunda parte no cambió el partido y en el minuto 60, Escurial, inexplicablemente solo en el área, remataba de cabeza con toda comodidad un buen centro desde la banda derecha. Las tardías entradas del debutante Uva y del juvenil Manu ya no podían solucionar nada, aunque el equipo valverdeño lo siguió intentando, un claro penalti a Loiro no fue señalado y Mancha, solo ante Jorge, no supo definir. En el último minuto Macarro logró el 0-3 culminado un contraataque perfecto.