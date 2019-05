TERCERA No hubo milagro, pero sí una digna despedida La plantilla de la UPP despidió con aplausos a su hinchada. :: PALMA El 2-0 ante el Jerez se quedó lejos del 9-0 necesario para poder optar al playoff, además, tampoco perdió el Coria JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Lunes, 20 mayo 2019, 09:13

El Plasencia ha hecho en la segunda vuelta más de lo que le era posible y, aun así, no ha bastado. Antes de que llegara la desbandada de jugadores, en la jornada 19, la UPP estaba a tres puntos del cuarto puesto que ocupaba el Coria. Media temporada después, tras ganar al Jerez por 2-0, el equipo placentino ha acabado a solo uno. Todo lo que ha hecho le ha valido para llegar a la última jornada con opciones matemáticas de clasificación para el playoff. Remotas, es cierto. Para ello, tenía que esperar la derrota del Coria en casa ante el Extremadura B. Y si perdía por solo un gol, lograr ante el Jerez una diferencia de nueve goles. No se produjo ni una cosa ni la otra.

2 UP PLASENCIA 0 JEREZ UP Plasencia Sergio Moya; Juanals, Edet, Carlos Valverde (Álvaro Domínguez, min. 46), Durántez (Borja Encada, min. 46), Pablo Bueno, Javi López, Manu Moreira, Aarón y Luismi Redondo (Dani Alcón, min. 86). Jerez CF Sergio; Pablo Pérez (Óscar Chaves, min. 79), Carlos Arias, Ferreirinha, Barrero (Javi Galván, min. 64), Juan Carlos, Miguel Pérez (Sebi, min. 82), Dylan, Ramiro, Chema y Platero. Goles 1-0: Aarón, min. 48. 2-0: Álvaro Juanals, min. 78. Árbitro Antonio Aparicio Álvarez. Mostró amarillas a Manu Moreira y Pablo Bueno, de la UP Plasencia; y a Miguel Pérez, del Jerez. Incidencias Estadio Municipal, 600 espectadores. El templario Diego Barrero, uno de los clásicos del Jerez, anunció después del choque su retirada del fútbol tras diez temporadas en el club verdinegro.

El Plasencia salió a tumba abierta apurando esas escasísimas opciones de cuarto puesto. Con Pedro Gilarte sancionado y Kofi lesionado, las labores de creación y de remate fueron para el joven Pablo Bueno y el exdeportivista Luismi Redondo. Con defensa de tres, la UPP se arriesgó a conceder espacio y el Jerez estuvo a punto de aprovecharlo en un par de ellas. En la más clara, el disparo de Platero a bocajarro se encontró con Sergio Moya.

Luismi corrigió un par de detalles y a partir de ahí el encuentro transcurrió con una extrema igualdad. Los acercamientos placentinos más claros corrieron a cargo de un central como Álvaro Juanals en sendos remates de cabeza. El técnico unionista decidió sacudir el partido dando entrada a dos jugadores de corte más técnico, el juvenil Álvaro Domínguez y el extremo Borja Encada. La apuesta dio resultado tres minutos después, tras un saque de esquina de Manu Moreira cabeceado perfectamente por Aarón.

El Plasencia tocó arrebato y no dejó de llegar a la portería de Sergio. Incluso, tuvo oportunidad para golear, sin llegar necesariamente al utópico 9-0. Belli, Aarón de disparo al larguero, Manu Moreira, Luismi Redondo y otra vez Aarón perdonaron esa goleada. El que no lo hizo fue Álvaro Juanals, que ha llegado a este tramo final de liga en gran forma. De remate de cabeza picado, dio forma al regalo que le concedió Manu Moreira en forma de centro (2-0). No hubo tiempo para más. Al final, caras de tristeza y lágrimas, más que por el hecho de no obtener la clasificación, por la realidad de que la próxima temporada muchos de los jugadores no volverán a ser compañeros.