El Mérida vuelve a sentir la presión El Mérida lleva tres empates en las ultimas cuatro jornadas. :: j. m. r. Tras el pinchazo en Olivenza, los de Santi Amaro se ven obligados a ganar al Aceuchal para impedir una nueva escapada del líder M. G. Domingo, 2 diciembre 2018, 10:01

mérida. El Mérida está obligado esta temporada a ganar casi siempre. pero más cuando reaparece tras un tropiezo, como el de la semana pasada en Olivenza. No le vale esta tarde ningún resultado al grupo de Santi Amaro que no sea ganar al Aceuchal, un equipo que empezó siendo la revelación de la temporada y que está sufriendo en la actualidad la peor racha del grupo: no gana desde el pasado 16 de septiembre en Cáceres al Diocesano y en once jornadas sólo ha sumado tres puntos de los 33 en juego. De ahí que llegue al Romano marcando la salvación, con los mismos puntos que el primer equipo en descenso.

«El Aceuchal tiene continuidad en el estilo y en la forma de hacer las cosas. Se conocen bien y saben lo que hacen. Tienen las cosas claras, mantienen una idea y a partir de ahí lo que más predomina es su bloque», habla de su rival el técnico del Mérida, Santi Amaro.

Con tres empates en las últimas cuatro jornadas, el Mérida vuelve al calor de su estadio, donde ha ganado siempre salvo en el empate ante el Diocesano en la tercera jornada. A pesar de la presión por ganar, la situación del rival podría ayudar a Santi Amaro a rotar al equipo habitual de las últimas semanas. Es decir, sin Javi Chino, sancionado, Mario Ramón y Paco Puertas podrían ocupar el eje de la zaga y Héctor caer al lateral izquierdo. Álex Jiménez ya está recuperado de su lesión de ligamentos en la rodilla pero el técnico emeritense podría no arriesgar y darles minutos sólo en la segunda parte.

Además, con Joaqui Flores, Cristo, Santi Villa y Migue Montes como fijos arriba, Muneta le podría dejar sitio a Heo, que hace cuatro partidos que no juega. A la convocatoria emeritense regresa Dani Cadena y debuta el portero juvenil Javi Riva, el sustituto de Alberto Diaz en la competencia con Javi Sánchez. «Lo que nos importa es conseguir puntos. En casa estamos siendo solventes y fuera teníamos dinámica positiva, pero las sensaciones en Olivenza no fueron buenas y eso cambia, aunque sea un poco, el estado de ánimo del vestuario. Tenemos una nueva oportunidad ante el Aceuchal y lo que tenemos que hacer es completar un buen partido», continúa Amaro.

El equipo de Cisqui, con muchas bajas una semana más tanto por lesión como por sanción y varios exemeritenses en sus filas (como Ito Sierra, Víctor Aguinaco y Albertino), volverá a plantearle un partido complicado a un grande de la categoría: ya le complicó el choque la semana pasada al Coria (1-2), empató hace tres semanas ante el Cacereño y cayó por la mínima ante UPP y Moralo. No viajarán por sanción Joselu, Piru y Rafa Carvajal.