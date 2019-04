El Mérida quiere ser campeón este sábado El Mérida estará muy pendiente de lo que haga el Cacereño. :: brígido Le vale mejorar el resultado del Cacereño, que juega en Calamonte, para cantar el alirón esta tarde, sin dejar de mirar también al Moralo M. G. Sábado, 27 abril 2019, 12:13

mérida. Primera oportunidad para que la noche del Mérida sea muy larga. Primera de las cuatro bolas de partido que posee. Hoy no dependerá de sí mismo pero sí en las otras tres. Hoy le vale con mejorar en Aceuchal el resultado que saque el Cacereño en Calamonte (aunque si empata y el Cacereño pierde, también necesitarían los de Santi Amaro que perdiera el Moralo en Llerena para cantar hoy el alirón). Pero a partir de la próxima jornada, le vale simplemente con empatar.

«Yo quiero que sea lo antes posible», suelta tajante Amaro. «Me preguntan muchos que si no prefiero que sea en el Romano la próxima jornada. y no. No hay que dejar nada al azar. Cuanto antes, para mí mejor». ¿Y es probable que sea esta tarde? «No lo sé. Está difícil porque han de darse varios resultados. Creo que el Cacereño ganará. y nosotros jugamos en un campo que aprieta y que atraviesa una situación delicada».

Como siempre, no se fía el conjunto emeritense ni del campo ni del rival al que visita hoy. El Mérida es el mejor equipo de la categoría, nadie sostiene ni tan siquiera de cerca su racha de resultados, es fiable hasta cuando no tiene su día. pero el conjunto de Cisqui se está jugando aún la salvación.

Tras una racha de seis partidos sin ganar (coincidiendo con el famoso 'tourmalet' del calendario), un equipo que estaba virtualmente salvado se ha quedado a tres del descenso. Y encima tiene perdido el goal-average con el Montijo, conjunto que marca el descenso a Primera extremeña, sin perder de vista los posibles arrastres por descenso de equipos de Segunda B.

Amaro comenzará ya en serio a probar la alternativa a Migue Montes, lesionado para lo que resta de temporada. No vale con cambiar un 'nueve' por otro, sino de adaptar el juego y la dinámica del equipo a un delantero, en este caso Kevin, que cuenta con características diferentes a las de Montes. Incluso, en algunos partidos o tramos de aquí a final de temporada (y hasta que fiche un sustituto), tendrá que probar con el pichichi Cristo como hombre más adelantado.

El técnico emeritense tendrá que hacer un descarte horas antes del partido y podría debutar en la titularidad el guardameta llegado precisamente del Aceuchal en el mercado de invierno, Krsto, que jugará sí o sí antes de que termine la liga regular.