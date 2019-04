El Mérida no pretende relajarse Saludo inicial entre Cacereño y Mérida en el reciente duelo de colosos de Tercera. :: brígido «No voy a hacer cambios para dar descanso a nadie», avisa Santi Amaro antes de viajar al campo del penúltimo clasificado M. G. MÉRIDA. Domingo, 7 abril 2019, 09:44

Pudiera parecer que lo que le queda al Mérida de aquí a mediados de mayo son pruebas y más pruebas de cara a la final por el ascenso. Al menos hasta que el Cacereño dijese lo contrario y le recortara la mitad de los puntos que los separa. No forzar a los tocados, recuperar bien a los lesionados, dosificar a los titulares, meter a los que menos minutos han disfrutado en las últimas semanas, incidir en el plan una y otra vez, una y otra vez. Pues no, nada más lejos de la realidad. «No voy a hacer cambios para dar descanso a nadie», avisa el técnico, Santi Amaro. «Van a jugar los que yo creo que están mejor para este partido. Los rivales deben saber que vamos a ir a por ellos. Que no quiero perder ningún partido de aquí a final de temporada. Jugamos de domingo a domingo y no hay cansancio. Quiero competir igual o mejor que hasta ahora».

No estarán ni Santi Villa por sanción ni Migue Montes por lesión, pero sí Curro, a pesar de las molestias que ha arrastrado durante la semana. «La semana pasada creíamos que Curro tenía que forzar y cuando se resintió, lo quitamos al descanso, siendo el rival el Cacereño. Y ante el Montijo, igual», apunta el técnico emeritense, que era jugador del club cuando el Mérida visitó por última vez el Emilio Macarro en partido de liga.

Es decir, que los siete puntos de distancia no van a significar ni relajación ni tomarse los partidos a chufla, sino adaptarlos a tus necesidades si bien con menos presión y obligaciones. «Va a ser un partido complicado en lo anímico el de Montijo. Tras lo del domingo ante el Cacereño, el equipo tiene que volver a la realidad. Porque si tú no ganas en Montijo, luego te viene el Coria al Romano y con dos tropiezos pueden entrar de nuevo las dudas. La idea es seguir dándole continuidad a todo lo que estamos haciendo bien», continúa el técnico emeritense.

El primer domingo después de. es Montijo, un rival que se está jugando su supervivencia en Tercera. A día de hoy, al conjunto de Santi Amaro le queda por medirse a un rival que se está jugando el playoff, dos que se están jugando la salvación, dos que están algo más alejados del descenso y dos que no se están jugando ya nada. «Los que más lo necesitan son los que al final ganan. El Montijo sabe que tiene poco margen de error».

El conjunto de Emilio Blanco es penúltimo en la tabla, a dos puntos de la salvación, tras cinco derrotas consecutivas. Los rojillos vienen de perder ante Plasencia, Azuaga, Cacereño, Olivenza y Coria, encajando catorce goles y haciendo tan solo tres. El técnico local, sin bajas por sanción, recupera a Escorial y Pozo, que no pudieron estar en La Isla de Coria hace una semana por el ciclo de amarillas.