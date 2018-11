El Mérida, líder, se sacude el susto de un gran Montijo Santi Villa celebra el primer gol del Mérida. :: J. M. ROMERO Los montijanos compitieron hasta el tramo final ante un Mérida al que le costó encontrar el área rival JAVI LAIRADO MÉRIDA. Lunes, 12 noviembre 2018, 08:19

La tarde del domingo enfrentaba en el Romano a dos equipos en situación contrapuesta, pero que, en cuanto a sensaciones, venían creciendo en semanas precedentes. El Mérida, tras su empate en el Príncipe Felipe, oteaba al entonces líder desde una segunda posición que le había llenado la cabeza de tranquilidad. El Montijo, por su parte, no conseguía materializar en puntos los partidos decentes que ha disputado ante rivales de la zona alta.

3 MÉRIDA 1 MONTIJO Mérida Javi Sánchez; Chavalés, Chino, Jiménez (Héctor, min. 64), Puertas; Curro, Villa; Flores, Cristo (Montesinos, min. 89); Javi Martín (Muneta, min. 57), Montes. Montijo Jorge; Ávila, Pozo, Tala, Pilo; Juampa (Gabri, min. 86), Jesús Sánchez; Escorial, Santos (Coronado, min. 71), Carrasco; Monroy (Risco, min. 75). Goles 1-0: Santi Villa, min. 49. 1-1: Juanjo Chavalés (pp), min. 59. 2-1: Joaqui Flores, min, 69. 3-1: Cristo, min. 88. Árbitro Agraz Díaz. Mostró cartulinas amarillas a Javi Chino y Chavalés, por parte del Mérida; y Gabri y Escorial por el Montijo. Incidencias Estadio Romano, 2.000 espectadores.

Salió el Montijo bien plantado, buscando verticalidad. Así, Juan Pablo lo intentó desde la frontal , y especialmente, tras una pérdida de Cristo en campo propio, Escorial se encontró con una pelota al borde del área, pero Javi Sánchez adivinó su intención y atajó la pelota abajo. La ocasión en contra espoleó al Mérida, que comenzó a dominar el choque. Sin crear peligro, más allá de un disparo con intención de Montes que bloqué un defensor rival. No fue hasta pasado el ecuador de la primera mitad cuando consiguieron los locales llegaron con claridad a la portería de Jorge. Santi Villa captó el desmarque de ruptura de Cristo y le puso la pelota al espacio. Aguantó el meta rival y acabó blocando la pelota en dos tiempos. Durante los siguientes minutos, un Mérida cortocircuitado en su juego, con dos líneas distantes entre sí y un vacío importante en la zona ancha; y un Montijo que perdía metros pero mantenía la compostura en campo propio. Montes y Cristo crearon la mejor jugada del primer tiempo, comninando en una contra para que Flores disparara sobre el cuerpo de Jorge. Apretaron los romanos, pero sin tiempo para más.

Tras el paso por vestuarios, el Mérida necesitaba aumentar una marcha, y lo hizo. Y, además, encontró fruto muy pronto. Fue Santi Villa, cazando una volea tras un rechace en un córner. Su zurdazo, tras tocar en un rival la pelota llegó a la red. Respondió el Montijo al minuto siguiente. Pozo lanzó una falta directa a la escuadra a la que llegó Sánchez por poco.

Definitivamente, el gol sentó mejor al que lo encajó, un Montijo que olfateó el gol durante varios minutos. Y lo acabó encontrando, claro, en un lanzamiento de córner que se fue envenenando hasta que Chavalés lo empujó a su propia portería.

Un tercio de choque por delante y el partido por romper. La entrada de un tercer centrocampista dio al Mérida empaque en la zona ancha y mando en el juego. Muneta encontró una pelota perdida al borde del área, pero su disparo fue lejos. No fallaron los romanos en la siguiente jugada, Flores se desmarcó a la espalda de la defensa rival y Chavalés se desquitó del gol en propia meta poniéndole la pelota desde un saque de banda. No falló Flores en el uno contra uno. Pudo matar el encuentro al instante, pero el pase de la muerte de Cristo saltó en el césped y no encontró el pie de Montes. Lo intentó el Montijo, especialmente a balón parado, gozando de un remate franco de Ávila. Fue suyo el dominio en tramo final, pero infructuoso. El Mérida encontró la tranquilidad a la contra. Finalmente, Cristo, tras una buena jugada de Montes y Flores, batió con tranquilidad a Jorge para cerrar el choque.

Paco Tomas, baja federativa

Tras la victoria y el liderato, el Mérida anunció la salida de uno de sus delanteros, Paco Tomás, que ha jugado un solo minuto en los últimos cinco partidos. Ayer no fue ni convocado. Se marcha tras 378 minutos y tres goles. Le queda al Mérida una ficha sénior libre para poder volver al mercado, al que acudirá en breve. El siguiente en salir será el mediapunta Dani Cadena, que ayer completó su tercer partido sin ser convocado.