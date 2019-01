El Mérida ata a Kevin y oficializa a Espinar

plasencia / mérida. El Mérida anunció ayer la llegada del mediocentro Daniel Espinar Vallejo (Málaga, 1995) y en las próximas horas podría confirmar la llegada del delantero de la UP Plasencia Kevin Vicente (Mar de Plata, Argentina, 1992). Dos refuerzos que, aparte de incrementar una plantilla ya de por sí corta, hinchan de calidad las prestaciones del equipo.

El primero en obtener la carta de libertad de la UPP ha sido el delantero argentino, que de esta forma tiene el camino libre para fichar por el Mérida. De hecho, ayer se despidió de sus compañeros. No le ha salido gratis la carta de libertad a Kevin. A cambio, ha tenido que perdonar las cantidades pendientes y firmar la cláusula del miedo, es decir, no enfrentarse a la UPP en la segunda vuelta de la Liga. El atacante, que hasta la fecha lleva diez goles, no fue convocado en el último partido. Luismi no creyó que estuviera en predisposición de ayudar al equipo.

Kevin había decidido su salida en diciembre, una vez que el club se estaba retrasando de forma periódica en el cumplimiento de las nóminas. Estuvo a punto de llegar a un acuerdo con el Caudal de Mieres, pero el pase quedó frustrado cuando incluso tenía pactada su residencia. También hubo interés de Linares, Atlético Pulpileño y un equipo extranjero, pero finalmente se ha impuesto la oferta del Mérida. El anuncio de su fichaje se debería producir en las próximas horas salvo cambio radical de los acontecimientos.

Otro que prácticamente está fuera de la UPP es Tano, que no ha regresado de su descanso de vacaciones. Por su parte, Flórez regresó este domingo a Plasencia tras más de un mes alejado de los entrenamientos. Todos ellos insisten 'offtherecord' que se han dejado todo por la camiseta de la UPP hasta que la fragilidad económica de la situación les ha obligado a tomar una decisión.

Kevin será la cuarta incorporación del Mérida una vez comenzada la temporada, porque la tercera fue la de Dani Espinar, un futbolista que vale tanto de ancla como de lanzadera en la medular y que se alineará muchas veces junto a Curro en los partidos importantes. Se formó en la cantera del Málaga y cuenta con más de 80 partidos en Segunda B con el Valladolid B, El Ejido y Linense. La primera vuelta de campeonato la ha jugado en el equipo de su pueblo, el Alhaurino de la Tercera andaluza.