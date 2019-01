El Mérida compra todavía más gol Kevin con la camiseta de la UP Plasencia esta temporada. :: palma Los diez tantos de Kevin en esta primera vuelta con el Plasencia se suman a los 24 de Cristo, Joaqui Flores y Santi Villa con el conjunto emeritense M. G. MÉRIDA. Miércoles, 16 enero 2019, 08:55

El Mérida, que arrancó el campeonato con un 'once' competitivo, va acercándose paulatinamente a una plantilla favorita para el ascenso. El cambio de piezas, que aún no se ha completado, mejora ostensiblemente el plantel de Santi Amaro, que con los nuevos refuerzos empezará a no tener la alineación tan clara jornada tras jornada. Si el lunes confirmó un refuerzo muy importante para el centro del campo, Dani Espinar, ayer confirmó otra llegada de lujo: la del pichichi de la UP Plasencia, Kevin Joel Vicente Levis (Mar de Plata, Argentina, 1992).

En dieciséis partidos con el conjunto de Luismi en la primera vuelta, el rifle argentino celebró diez tantos. Sólo el cauriense Teto le superó en la tabla de pichichis. Sus diez goles se unen a los nueve de Cristo, los ocho de Joaqui Flores y los siete de Santi Villa, también entre los diez mejores goleadores de la categoría. La llegada de Kevin al Romano, además de complementar a Migue Montes, acrecentará las variables ofensivas del equipo.

Debido a las buenas relaciones entre los dos clubes, el acuerdo de traspaso incluye un partido amistoso entre ambos equipos en el Municipal placentino y la preferencia de la UPP en el capítulo de cesiones del conjunto emeritense de cara a la próxima temporada. De esta manera, Kevin ha obtenido su carta de libertad tras perdonar lo que se le debía hasta ahora y firmar la cláusula del miedo, por lo que no podrá jugar el Mérida-UPP de la segunda vuelta en el Romano.

Aparte de goles, el atacante argentino se caracteriza por su entrega y trabajo. Es un perfil muy parecido al de Migue Montes. En todos los equipos por los que ha pasado ha dejado siempre un muy buen recuerdo. Plasencia y Cacereño son los dos últimos ejemplos.

Un trotamundos argentino

Comenzó su carrera en Argentina en las filas del CA Kimberley para, posteriormente, pasar por la cantera del RCD Espanyol, por el Novara italiano, por el Panetolikos griego, por el CD Español y CD Atlanta argentino, por el Olimpia paraguayo, por el CD Barco, Pontevedra, Boiro y Peña Deportiva Santa Eulalia españoles y por el Omonia Aradippou chipriota.

En verano de 2016 fichó por el CP Cacereño, con el que quedó campeón de grupo tras anotar 18 goles. El filial del Deportivo, en la ronda de campeones, y el Beasain, en semifinales, le privaron de celebrar un ascenso en el Príncipe Felipe, donde pasó dos temporadas. En la segunda de ellas estuvo gran tiempo lesionado de gravedad, aunque llegó al final de campaña para anotar tres goles y jugar otro playoff de ascenso. Este verano fichó por el Plasencia, pero el retraso en las nóminas ha provocado que su gran campaña la tenga que continuar en la capital emeritense.

Tras esta nueva incorporación (Muneta, Migue Montes, Dani Espinar y ahora Kevin), al director deportivo del Mérida le falta un jugador de banda senior para cerrar la plantilla para lo que resta de temporada. Si bien, Rubén Andrés y el club no descartan con las fichas libres sub-23 completar aquellas demarcaciones que necesitan desdoblarse.