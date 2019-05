El Mérida celebra su título goleando Cristo fue autor de dos goles / HOY Un nuevo doblete de Cristo allana el camino del campeón mientras el Racing Valverdeño tendrá que pelear la permanencia JAVI LAIRADO Domingo, 5 mayo 2019, 20:54

Tras el tradicional pasillo de campeón y la entrega de una camiseta por parte de la plantilla local a Migue Montes, lesionado de gravedad, arrancó el juego. Muy pronto Kevin encontró un buen centro de Chavalés para estrenar los guantes de Alonso, que reaccionó bien. El Racing se acercó a área rival gracias a la potencia en los saques de banda de Luca, que colocó una pelota que no encontró remate en el segundo palo. De ahí casi al cuarto de hora de reloj pasó poco. Influidos quizá por el calor y la semana de festejos local, el ritmo era cansino y sofocado. Flores llegó muy forzado a un centro de Cristo y no pudo enganchar la pelota en la mejor ocasión de este tramo inicial. Lo intentó Villa con un disparo blandito desde la media luna. Y, de repente, en un clamoroso fallo de intensidad romana, Uva se encontró en el área tan solo que se asustó, dudó, y terminó por no hacer nada.

5 Mérida Krsto; Chavalés, Héctor, Mario Ramón, Jiménez; Puyi (Heo, 78'), Muneta (Dani Espinar, 58'), Villa; Flores, Cristo (Miguel A. Espinar, 58'), Kevin. 0 Racing Valverdeño Alonso; Luca, Borja Bravo (Álex Romero, 45'), Aitor, Roberto, Mancha (Manu, 59'); Ismael Borrego, Jona, Botello; Uva, Loiro (Conde, 59'). Goles: 1-0 Cristo (Min. 44), 2-0 Flores (Min. 47), 3-0 Cristo (Min. 48), 4-0 Flores (Min. 53), 5-0 Kevin (Min. 88) Árbitro: Carretero González. Mostró cartulinas amarillas a Muneta y Kevin, del Mérida, y a Roberto, del Racing Valverdeño. Incidencias Estadio Romano, 1200 espectadores, según datos del club.

Krsto debutó en el Romano mostrando sangre fría para regatear a un delantero rival, y el riesgo asumido despertó algo a su equipo. De ahí a la pausa del calor, el Mérida pareció acelerar una marcha y rondar más el área del Racing. Muneta pudo adelantar a su equipo, pero apareció un defensa para despejar a córner. Fue un espejismo. Hasta el descanso, mismo ritmo plomizo que dormía a futbolistas y aficionados, que saltó en pedazos en el último minuto del primer período. Primero, en un remate de cabeza de Villa que se estrelló en el poste, para, a continuación, aparecer el de siempre, el que lleva nueve semanas consecutivas apareciendo para empujar a la red un fantástico centro desde la derecha y adelantar a su equipo.

El partido se cerró muy pronto tras el paso por vestuarios. En apenas tres minutos el Mérida había finiquitado el duelo. Primero, en un centro de Flores que cabeceó picado Santi Villa. En el siguiente minuto, con un buen balón interior de Muneta para Cristo que el pichichi cruzó al palo largo para poner el tercero en el marcador. Y por si era poco, una asistencia fantástica de Villa cruzó el área para que Flores rematara con la cabeza a gol. Ya eran cuatro.

Quedaba para la afición local ver el debut de Miguel Ángel Espinar y ver si su equipo era capaz de ofrecerle más goles. Lo primero se produjo pronto. Sustituyó a Cristo y compartió con Kevin dupla de ataque. Para lo segundo, el otro Espinar, Dani, también recién incorporado al juego, dejó detalles técnicos que encandilaron al Romano. Tres centros consecutivos desde la derecha rozaron el gol. Primero Kevin no llegó a tiempo. Sí lo hizo Flores, pero su gol fue anulado por fuera de juego. A la tercera, el argentino sí llegó al remate, pero estrelló su disparo en el larguero. El nuevo delantero la tuvo en un balón cedido por Kevin desde la izquierda y, a continuación, Villa dudó entre rematar y centrar cuando se encontraba muy solo y acabó realizando un híbrido que se marchó a las nubes. Kevin falló una que le fue directa a su autoestima, pero pudo resarcirse en el último minuto, realizando una gran acción individual y definiendo con potencia para marcar un quinto que dio paso al grito de campeones.